El presidente de la Asociación de Alcaldes, el popular Jorge ‘Georgie’ González Otero, tronó contra la Comisión de Hacienda del Senado por haber emitido un informe negativo a una resolución conjunta que le hubiese asignado $150 millones a los 78 municipios.

“Por los pasados años, y todo el pueblo de Puerto Rico es testigo de ello, que los municipios han tenido que asumir tareas que le corresponden al gobierno central, provocando en algunas instancias pérdidas económicas difíciles de recuperar para las finanzas municipales. Tantas veces que se repite que los municipios son el ente gubernamental más cercano a la gente, donde estos acuden de primera a buscar la ayuda, ya que son la primera línea de ayuda. Sin embargo, al momento de poner acción y asignar recursos, la mayoría novoprogresista en el Senado le ha dado la espalda a los municipios”, señaló el también alcalde de Jayuya en declaraciones escritas.

La propuesta asignación, contenida en la Resolución Conjunta del Senado 19, fue radicada por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD). Asignaba $150 millones a los municipios con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal.

El informe negativo, publicado en el Sistema Único de Trámite Legislativo, no detalla que el rechazo estuviese relacionado a un asunto partidista. Enfatiza en que el Plan Fiscal ha estipulado medidas sobre el control de gastos.

Es sabido que la Junta de Supervisión Fiscal lo que ha hecho es recortar cada vez más los fondos que el gobierno le concede a los municipios.

“La Comisión tiene la responsabilidad de evaluar cuidadosamente cada medida que se nos presenta a su consideración y procurando la justicia y el bienestar de los ciudadanos. No obstante, resulta igualmente necesario mantener el enfoque en el plan fiscal de Gobierno actuando con prudencia en la formulación de conclusiones y decisiones”, detalla el informe, firmado por la senadora novoprogresista Migdalia Padilla.

Añade que, “del análisis realizado surge que la medida conllevaría un impacto sobre el Fondo General, conforme al informe preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL). Asimismo, se reconoce que el gasto público en Puerto Rico se encuentra sujeto al marco de control fiscal vigente, administrado por la Junta de Supervisión Fiscal mediante planes fiscales y presupuestos certificados”.

Por tales razones, se adjudicó no avalar la propuesta asignación de fondos.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, sin embargo, reclamó que la partida es necesaria para cubrir las necesidades de servicios esenciales de los municipios.

Enfatizó que la propuesta asignación de fondos hubiera ayudado a los municipios para diversos fines y necesidades, tales como servicios de seguridad y protección a través de la Policía Municipal, así como el financiamiento de la estructura municipal para la gestión de emergencias y desastres.

“Los municipios ayudan a la ciudadanía hasta en la entrega de medicamentos y distribución de alimentos no perecederos para personas mayores y personas con discapacidades. Servimos en la seguridad vial, por ejemplo, la pavimentación de calles secundarias y terciarias y compra de equipos destinados al mantenimiento de la salud y tratamiento de condiciones de salud adversas”, señaló González Otero.

De igual manera, recalcó que los municipios proveen servicios dirigidos a atender a la población de niños, jóvenes y ancianos, servicios de ornato y limpieza, equipos para el mantenimiento de infraestructura, recursos naturales y áreas verdes en las comunidades, entre muchos otros.

“Para ofrecer un ejemplo reciente, el viernes en la noche hubo un fuego en un hogar de personas mayores en el barrio Barahona de Morovis y sí, acudió personal del Negociado de Bomberos y Policía Estatal, pero quien ha estado asistiendo a esa familia el sábado, domingo y hoy lunes, es el Municipio, y personalmente su alcaldesa Carmen Maldonado. Así ocurre en los demás municipios de Puerto Rico”, expuso el alcalde.

González Otero señaló que la negativa del Senado “no elimina las necesidades de los municipios, simplemente las ignora, pero siguen ahí. Nosotros, que somos la organización de municipios de mayor experiencia y cantidad de pueblos, 41, vamos a continuar en la defensa de los fondos públicos para todos los 78 municipios, porque la necesidad humana no tiene colores”.