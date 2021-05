El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, afirmó este viernes que el propuesto recorte presupuestario de $94 millones que le impone la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) traería supuestos “efectos adversos” para la institución, que van desde poner en riesgo el que se puedan recibir nuevos fondos federaciones hasta retrasar la transformación del principal sistema universitario del país.

“La JSF no entiende que la UPR no opera como una agencia de gobierno, debido a sus procedimientos internos y cuerpos de gobernanza con autoridad en la toma de decisiones. Las determinaciones no se toman de manera unilateral. Como en la gran mayoría de las organizaciones, en especial en la academia, estos procesos requieren tiempo y recursos”, afirmó el líder universitario en declaraciones escritas en las que critica las acciones que la Junta tomó ayer, jueves, en contra de la UPR.

Coincidió con el gobernador Pedro Pierluisi en que el recorte propuesto es “demasiado agresivo y acelerada”. Señaló que no toma en cuenta los efectos de las pandemia y otras emergencias reportadas en el país.

“Esta reducción presenta un escenario de enormes retos para nuestros recintos y unidades. Continuaremos realizando esfuerzos para lograr que la JSF reconsidere su decisión”, dijo.

Haddock recordó que en los pasados años la UPR ha enfrentado recortes de alrededor de $300 millones. Comentó que, a pesar de ello, han logrado encaminar un proceso de transformación académica y administrativa, que han generado eficiencias.

“Hemos mantenido la calidad en la educación, desarrollado nueva oferta académica en línea, presentado a tiempo los estados financieros auditados, logrado renovación de la acreditación del sistema universitario e incrementado los ingresos. Nuestros estudiantes continúan destacándose a nivel local y global”, expuso.

Añadió que “si bien la universidad ha hecho su trabajo al allegar nuevos fondos externos, la mayoría de las asignaciones logradas son restrictas y no recurrentes. Con este recorte en medio de la pandemia, la JSF deja a la universidad sin dinero para medidas importantes: $40 millones para capitalizar el Sistema de Retiro, una de nuestras prioridades como administración; $10 millones para atender la mitigación del impacto de la pandemia; $20 millones para realizar el pareo indispensable y obligatorio de fondos federales; $20 millones para solventar la liquidez del fondo de reserva para emergencias; y $4 millones para apoyar la revisión del plan de clasificación y retribución de nuestros empleados no docentes”.

El presidente de la UPR reclamó ayuda para lograr fortalecer la universidad.

“Reitero, invertir en la UPR es invertir en el futuro socioeconómico de la Isla. En la medida en que se impacta la universidad se afecta Puerto Rico”, sentenció.