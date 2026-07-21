El anuncio de que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y la subsecretaria, Irta García, saldrán de sus cargos este próximo mes de agosto generó reacciones inmediatas de la clase política del país.

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, destacó lo tardía que es la acción contra estos funcionarios, ahora investigados por fiscales especiales independientes por presuntas irregularidades en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

“El daño ha sido irreparable”, destacó el líder de la Pava.

Mientras, el presidente del Senado y principal crítico de Domenech, Thomas Rivera Schatz, se reservó la reacción. Informó que mañana, miércoles, atenderá a la prensa.

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En las redes sociales, se limitó a indicar que es: ¡Un buen momento! ¡Un nuevo comienzo, la misma pasión y compromiso! ¡Continuamos trabajando por Puerto Rico!"

La salida de Domenech el próximo 7 de agosto y de García el 15 de agosto se dieron a conocer durante un mensaje especial que emitió la gobernadora Jenniffer González Colón, en el que estuvieron presentes varios secretarios de agencia.

Mensaje de Jenniffer González ( Captura )

Entre los primeros en reaccionar estuvo el comisionado residente. Este aceptó que estas salidas eran necesarias.

“Hoy, la claque sufre dos bajas importantes. Aunque la destitución de Domenech y García es un paso en la dirección correcta, el daño ha sido irreparable. Puerto Rico merece más y seguiremos fiscalizando la corrupción y la claque”, manifestó Hernández Rivera.

Entretanto, el excandidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño en alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau, afirmó que estas salidas de Domenech y García “no resuelven la crisis ni limpian a la administración actual”.

“Es un lavado de cara descarado. Permitir que funcionarios señalados por graves alegaciones abandonen sus cargos casi con honores de Estado constituye una burla al país y un intento de proteger políticamente a quienes los nombraron, sostuvieron y defendieron. Las salidas de Francisco Domenech e Itza García eran inevitables y llegan tarde. Nunca debieron ocupar posiciones de poder en el gobierno de Puerto Rico”, puntualizó el independentista.

Añadió que “el problema de fondo no se limita a Domenech y García. El problema es Jenniffer González, su liderato y una estructura del PNP que ha convertido el gobierno en terreno fértil para el amiguismo, el tráfico de influencias y el uso del poder público en beneficio de unos pocos. Puerto Rico necesita superar de una vez la cultura de corrupción, favoritismo y compraventa de influencias que durante décadas han reproducido los gobiernos del PNP y del PPD. No basta con cambiar nombres mientras permanece intacto el mismo sistema. Que nadie crea que estas salidas rehabilitan al gobierno. No son rehabilitables. Al entramado que representan también lo sacaremos del poder”.

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Por su parte, el portavoz de la minoría popular en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, enfatizó que el gobierno de González Colón no sólo ha estado inmerso en malas decisiones, sino también en corrupción.

“Estamos ante una ola de corrupción cuyo centro de operación es La Fortaleza de Puerto Rico. Nos han insultado, nos han difamado, han dicho muchas cosas sobre nuestra labor y nuestro rol fiscalizador, pero hoy una vez más, el tiempo nos da la razón”, indicó el legislador.

“Desde el inicio planteamos que Domenech nunca debió ocupar la silla de secretario de la Gobernación ni un solo minuto. Fuimos los primeros en denunciar la venta “fatula” de Politank. (Recuerdo que recibí hasta una amenaza de demandarme por ello.). Y luego de la comisión total contra Domenech, le radicamos una querella formal en la Oficina de Ética Gubernamental por no cumplir con el mecanismo de inhibición por conflicto de intereses. Hoy se confirma el desplome de esta administración del PNP. La salida de Francisco Domenech e Itza García, aunque tarde, son el primer paso para comenzar a eliminar los conflictos de interés, las influencias indebidas y la corrupción gubernamental que estos funcionarios fomentaron", agregó.

La coordinadora general del MVC, Eva Prado, por su parte, indicó que, “la renuncia de funcionarios señalados por actos de favoritismo y corrupción no puede convertirse en la estrategia para cerrar un capítulo y pasar la página. Ahora comienza la parte más importante, que se asegure un proceso judicial riguroso e imparcial. El pueblo tiene derecho a conocer toda la verdad y a que cualquier actuación contraria al interés público sea investigada hasta sus últimas consecuencias y que existan consecuencias para quien violó la fe pública”.

Mientras tanto, la presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez, expresó que “las renuncias de Francisco Domenech e Itza García no cierran este capítulo; lo abren. Cuando los funcionarios más cercanos al poder tienen que abandonar sus cargos en medio de una investigación, el país tiene derecho a exigir toda la verdad. Puerto Rico no necesita simplemente sustituir funcionarios; necesita recuperar la confianza en sus instituciones. La transparencia no puede ser un eslogan de campaña ni la rendición de cuentas una reacción ante la presión pública. Ningún funcionario, por influyente que sea, puede estar por encima de la ley ni de la confianza del pueblo”.