El presidente del Senado, José Luis Dalmau, determinó este jueves concederle un tiempo al gobernador Pedro Pierluisi para que recapacite en su postura de que Jesús González Cruz permanezca como secretario interino del Departamento de Educación, aun cuando no logró el favor de ese cuerpo legislativo para que permanezca en el cargo.

La decisión la tomó luego de haberse reunido en la tarde de ayer con Pierluisi, sin haber logrado un entendido.

“Tuvimos una reunión donde hablamos de algunos temas, incluyendo el de Educación. El gobernador insiste en que él quiere tener esa persona de forma interina en lo que considera nombrar a uno en propiedad. Yo le expliqué que yo no estaba de acuerdo y que le pedía que retirara el nombramiento. Si no retira el nombramiento hoy, al tener una posición distinta, la Asamblea Legislativa y el Ejecutiva, sería la tercera rama, la Rama Judicial, la que entraría a decidir y dirimir la controversia. Así que yo, dando un espacio a ver si podemos resolver esto de forma de diálogo. Si no se puede, entonces tendré que acudir al foro correspondiente, que es el tribunal, para que lo resuelva”, indicó a Primera Hora previo a su participación en la convención del Centro Unido de Detallistas, que se realiza en el Coca Cola Music Hall del Distrito de Centro de Convenciones.

El presidente del Senado aceptó que no ha determinado cuándo será el momento de radicar la demanda en contra del gobierno. Dijo que lo anunciaría. Pero, en estos momentos, recalcó que ha determinado darle el espacio a Pierluisi para que revierta su decisión.

No obstante, Dalmau señaló que de ayer a media mañana de hoy, jueves, no ha conversado con el gobernador nada referente a la controversia de Educación.

Pierluisi nombró el pasado lunes a González Cruz al cargo de secretario interino, luego de que retirara el pasado sábado el nombramiento de Elba Aponte. El pasado martes el Senado colgó tal designación, por lo que se supone que el funcionario no realice tareas relacionadas al cargo.

Dalmau aceptó que esta controversia afecta el ambiente que se supone reine en un gobierno compartido.

“Hay unos asuntos apremiantes en el país importantes que yo creo que debería ser el foco de atención y no una situación como esta que está claramente definida en el Código Político, que hay precedente de sobra y que distinto a otros interinatos, el Departamento de Educación no tiene un orden sucesorial y al no tenerlo aplica el artículo 173. Tiene que pasar (por el Senado). De hecho, todos los legisladores del Partido Nuevo Progresista cuando se expresaron antier por la medida, se expresaron en que tenía que pasar por el Senado. De hecho, quien trajo el planteamiento inicial sobre esa situación en Educación fue Larry Seilhamer cuando era senador y se trajo el nombramiento de (Eleuterio) Álamo y de Eligio Hernández. Hoy Larry Seilhamer es el secretario de Estado del gobernador”, concluyó.