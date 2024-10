Proyecto Dignidad denunció hoy que miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) han utilizado el altercado entre la comisionada residente Jenniffer González Colón y el aspirante al Senado, César Vázquez, como un puente para adelantar sus aspiraciones políticas, aunque no denunciaron categóricamente los alegados cuestionamientos de Vázquez sobre el embarazo de González Colón.

Ellyam Verónica Martínez, secretaria general de la referida colectividad, hizo referencia específicamente a las declaraciones de la senadora de la Palma, Keren Riquelme, quien hoy pidió la intervención de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en el asunto.

En sus declaraciones, Martínez indicó que la vida familiar de los candidatos no debe discutirse públicamente, pero no hizo una expresión categórica que diera validez a las alegaciones de González Colón sobre que Vázquez volvió a cuestionar si su embarazo fue real, o si optó por un vientre subrogado, como se ha discutido.

PUBLICIDAD

“Más allá de quién dice la verdad sobre lo ocurrido durante el encuentro entre el Dr. Vázquez y González, la reflexión importante es que la vida familiar de los candidatos es un asunto del ámbito privado que no debe ser tema en la discusión política. Esta ha sido nuestra postura categórica en el pasado y continúa siéndola. Así lo hemos reiterado durante los pasados días”, explicó la secretaria general de Proyecto Dignidad.

Martínez, además, apuntó a que el PNP se indigna " de forma selectiva”.

“El país debe recordar que son los mismos que no se han indignado por la designación que hizo Jenniffer González de su director de campaña, acusado de agredir a su esposa; son los mismos que no se han indignado por la utilización de lenguaje sexualmente explícito en la convención de su partido; son los mismos que no se han indignado por los insultos públicos propiciados por miembros de su colectividad y por la guerra bajuna de billboards; incluso, son los mismos que no se han indignado cuando han insultado y atropellado la dignidad de candidatas de Proyecto Dignidad”, añadió.

“Mientras algunos intentarán continuar sacándole ventaja electorera a este asunto, en Proyecto Dignidad seguiremos trabajando para defender la vida de las mujeres desde el vientre materno, para proteger el derecho de todas las madres sobre la educación de sus hijos, para combatir la violencia sexual, para garantizar la seguridad de las mujeres en los deportes, para facilitar su desarrollo personal y profesional, y para viabilizar sus oportunidades de éxito, entre otros asuntos importantes para nosotras”, finalizó diciendo.

Se alega que durante el debate de los candidatos a la comisaría residente en Washington, que se celebró la pasada semana en WAPA-Tv, Vázquez se le acercó a González Colón para saludar, y retomó los cuestionamientos que hizo hace un año.

En octubre de 2023, el también presidente de Proyecto Dignidad aludió en la emisora radial WKAQ-580, que era “otra mujer” quien cargaba en su vientre a los hijos de González Colón, refiriéndose a que esta había optado por un vientre subrogado aunque decía públicamente que estaba embarazada de gemelos.