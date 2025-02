La nominada secretaria de Justicia, Janet Parra, fue evasiva a la hora de detallar el contenido de la reunión que sostuvo este miércoles con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, como primer paso de la evaluación de su controvertible nombramiento.

Pero, alegó que el tema del posible conflicto de interés que se le señaló en el 2022 por intentar defender a dos miembros de la organización criminal liderada por Delwin Berrios Navarro, conocido como Tun Tun, a la que Justicia investigaba, no surgió entre el diálogo que sostuvo con el también vicepresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) en los cerca de 45 minutos que duró el encuentro.

Detalló que fue “una reunión normal, como la ha tenido con muchos otros de los candidatos, de las personas que han sido designadas. Es una reunión básicamente de trabajo, podría llamar así”.

“Hablamos de asuntos de política pública, básicamente, asuntos del Departamento de Justicia, asuntos de trabajo”, añadió Parra.

Según los señalamientos de la secretaria, en el encuentro al parecer no se tocaron temas sensitivos que pudiesen afectar el que su nombramiento no cuente con los votos para ser confirmada o, al menos, no quiso darlos a conocer.

Rivera Schatz no atendió a los medios de comunicación que esperaron a las afueras de su oficina en el Capitolio, por lo que su postura tras el encuentro es desconocida.

No obstante, Parra salió confiada en que logrará ser confirmada al cargo.

“Siempre lo he estado, siempre he estado confiada, claro que sí”, sentenció.

Hasta el momento, la exfiscal sólo se ha reunido con la senadora Joane Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, y Rivera Schatz referente a lograr este nombramiento. Sostuvo que otros tres senadores del PNP le han solicitado cita y que ella buscará reunirse con la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, Roxanna Soto Aguilú.

Estableció que la controversia que se suscitó por el intento de representar a dos individuos de la presunta organización criminal de Tun Tun, a la que se le achacó un asesinato, podría ser tema para discutirse en un caucus de los senadores del PNP o en su vista de confirmación. Pero, alegó que no surgió en la conversación con Rivera Schatz.

“Si el señor presidente llama un caucus para pedir explicaciones, estamos listos, estamos preparados y, si eso se trae en las vistas, también estamos preparados. En el lugar donde se nos pregunte, estamos preparados para que se traiga”, precisó.

Es que Parra alega que los alegatos presentados en el 2022 en su contra son falsos.

La controversia, que llegó ante el Tribunal de Apelaciones, aludía que Parra intentó defender a unos individuos que supuestamente investigó cuando dirigió la División de Crimen Organizado en el Departamento de Justicia.

“Tengo que partir diciendo que es una premisa errónea. Yo nunca he representado a alguien a quien yo haya investigado anteriormente. Eso es una apreciación errónea del asunto”, señaló a la prensa.

Aceptó, sin embargo, que no tuvo pruebas para demostrarle al Tribunal de Apelaciones que la división que dirigió hasta el 25 de mayo de 2022 nunca investigó a la organización criminal de Tun Tun.

“El Tribunal Apelativo tomó una determinación basada en la información que le dio el Departamento de Justicia, que en ese momento no estaba completa. Yo en estos momentos tengo la información completa. En esos momentos no tenía acceso a esa información y, obviamente, el Departamento de Justicia en ese momento no me la iba a proveer, pero yo estoy en posición de explicar la situación y sé que una vez explicada la situación se van a disipar cualquier duda. Yo he sido siempre una persona muy ética, es lo que me ha traído hasta aquí y nunca he dejado de serlo”, manifestó, al explicar por qué no llegó al Supremo en su reclamo.

La prueba con la que dice contar es una investigación que realizó Justicia sobre el particular en la pasada administración, cuando Domingo Emanuelli era el secretario. Dijo que contiene declaraciones juradas y otros documentos que demuestran que la División de Crimen Organizado no investigó a la organización criminal de Tun Tun. También dijo que cuenta con fiscales que pueden declarar a su favor.

“De hecho, ese juicio se vio y esas personas fueron absueltas por un jurado en caso de asesino”, aclaró.

Según la sentencia del Apelativo, fue el 6 de junio de 2022 que Parra asumió la representación legal de Elizaul Lazú Abreu y Julio Gómez Umpierre. Pero, “el Ministerio Público solicitó la descalificación de la licenciada Janet Parra Mercado, del Bufete Prado, Núñez y Asociados, y del representante legal del coacusado, al amparo de los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional”. La petición fue aceptada en el Tribunal de Primera Instancia.

El documento judicial dice que Parra solicitó la reconsideración ante el Apelativo para septiembre de 2022, el cual le falló en su contra.

La nominada informó que por este caso no se le presentó una queja ante el Tribunal Supremo.

Sobre esta controversia, la gobernador Jenniffer González dijo, durante una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones en Miramar, que “me parece que es (una) mera imputación para tratar de manchar su reputación”.

Alegó que lo que sería ilegal es que un funcionario que trabaje en el sector privado, acceda al gobierno sólo para beneficiar a su exempleador. Pero, dijo que no ve ningun conflicto de interés el que un funcionario de gobierno salga a prestar su experiencia en el sector privado.

La gobernadora dejó claro que Parra “es la persona con la mayor capacidad, una trayectoria intachable de servicio íntegro al pueblo de Puerto Rico dirigiendo investigaciones en el Departamento de Justicia contra crímenes de odio, violencia doméstica, atención a víctimas de delito. Necesitamos un abogado criminalista dirigiendo el Departamento de Justicia”.

Por otro lado, Parra descartó que sea una persona liberal. De hecho, sostuvo que cuenta con varias cartas de denominaciones religiosas que apoyan su confirmación. Entre los que les han dado el espaldarazo está “la pastora general de los Discípulos de Cristo, la reverenda Hilda Robles, que es la denominación a la que yo pertenezco”, así como la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico (FRAPE).

“Yo creo que hay personas que, si no han hablado conmigo primero y luego hacen manifestaciones sin conocerme, ni saber cuáles son mis posturas y de dónde nace mi postura, pues, se pueden equivocar en su apreciación”, manifestó Parra.

Todavía la exfiscal no tiene una fecha para una vista de confirmación. Aceptó que es que no ha entregado todos los papeles que le son requeridos por el Senado. Explicó que lo que se ha demorado es el estado financiero. Sin embargo, informó que ya para esta misma semana podría haber completado la entrega de documentos.

Por otro lado, el portavoz alterno de la mayoría del PNP, Juan Oscar Morales, alegó que no se puede dar por sentado de que el nombramiento de Parra tiene problemas.

“Son especulaciones que se corren por los pasillos y que no necesariamente representa la realidad”, indicó, al ser abordado por Primera Hora.

“Yo creo que para evitar especulaciones, si ella completase el expediente, pues nosotros ya estamos en posición de poder evaluarla en su mérito y poder determinar si va a tener el favor o no va a tener el favor del Senado”, añadió.

Por su parte, el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández Ortiz, indicó que todavía no se ha reunido en caucus para evaluar el nombramiento de Parra. No obstante, dijo tener reservas con la nominada, ya que solicitó que Justicia investigara la orden administrativa que emitió el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sobre La Parguera, en Lajas, y recibió como contestación que la agencia no iba a entrar en los méritos de la controversia.

“La contestación que recibí no me satisface. Le voy a pedir que emita la opinión, porque ella como secretaria de Justicia tiene la obligación de instruir al Senado y decirnos si la acción que tomó el secretario (del DRNA, Waldemar Quiles), fue la correcta”, informó, al señalar que la postura de Parra pudiese mediar a la hora de determinar cómo votaría.