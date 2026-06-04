Unos $91.2 millones quedan disponibles del programa “Pronto pa’ tu casa”, luego de que desde enero pasado se ayudaran a 189 familias de ingresos bajos a moderados a obtener su hogar y se desembolsaran $8.8 millones para cubrir el pago del pronto.

El director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, Ricardo Álvarez Barreto, precisó a Primera Hora que en la actualidad unas 1,064 familias están en proceso para obtener el dinero que se concede bajo este programa. Comentó que, a este ritmo, se espera que las solicitudes se cierren para agosto próximo tras asistir a unas 2,600 familias, aun cuando tienen hasta el 2033 para utilizar los fondos.

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“Hay cerca de mil solicitudes, o sea que están corriendo todo el proceso que tiene que llevar a cabo toda la transacción, que es la elegibilidad, la aprobación, revisión ambiental, la aprobación de la asistencia y que el banco coordine el cierre”, precisó.

Álvarez Barreto rechazó que haya algún percance que provocara la acumulación de estos 1,064 casos. Aseguró que la evaluación para este programa, que otorga entre $45,000 a $60,000, demora unos dos días. Mientras, el proceso de cierre de caso está promediado entre 24 a 35 días.

No obstante, explicó que para solicitar los fondos no hay que tener una casa identificada. Señaló que una vez la persona o familia conozca su elegibilidad, tiene 90 días para conseguir un hogar.

Bajo “Pronto pa’ tu casa”, en el que se desembolsan fondos del Programa de Subvención en Bloque para la Mitigación del Desarrollo Comunitario (CDBG-MIT), se otorga hasta un máximo de $45,000 para una familia que no incluye un miembro de Personal Esencial de Recuperación (personal de emergencias o primeros auxilios); hasta $55,000 para un hogar que sí incluye uno o más miembros del Personal Esencial de Recuperación, así como se puede obtener un incentivo adicional de $5,000 si se compra una vivienda en un centro urbano designado y certificado por el Departamento de la Vivienda.

Álvarez Barreto enfatizó que, para ser elegible al programa, se han fijado topes de ingresos del individuo o la familia que solicite. Va desde una sola persona debe generar ingresos de hasta $54,000, una familia de dos personas con ingresos de hasta $59,000, tres con ingreso de $64,000 y hasta una familia de hasta ocho integrantes en que haya un ingreso de $101,000.

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La vivienda también debe estar al costo del mercado y bajo el rango máximo de precio por municipio que fija el programa FHA (Federal Housing Administration ). El funcionario señaló que el monto varía por municipio.

Mientras la Autoridad corre este proyecto, también se encuentra en la última etapa del programa “Ayuda directa al comprador”, el cual cerró en septiembre pasado. Sin embargo, quedan 16 casos en procesos de cierre.

Álvarez Barreto promedio que de este programa quedará un sobrante de unos $8 millones. Comentó que los planes son utilizarlos en las familias que soliciten “Pronto pa’ tu casa”, pero que no cualifiquen por la vivienda que interesan comprar. Es que explicó que el programa que se corre en la actualidad tiene unos requisitos ambientales para mitigación de riesgos, como que no pueden estar en zonas inundables o propensas a deslizamientos, por lo que pudiese haber casos que tengan que ser rechazados. “Pero, a través de asistencia directa al comprador sí se pudieran atender”, estipuló.

Ayuda para los jóvenes

Más allá de este programa, la Autoridad tiene activa una ayuda no subsidiada para jóvenes de entre 21 a 35 años que se hayan graduado de una institución acreditada y tengan al menos seis meses en un empleo. Se le conoce como el programa de “Vivienda Joven”.

Álvarez Barreto explicó que es “un producto de financiamiento y seguro hipotecario”. No provee una asistencia económica. Lo que hace es que “brinda una garantía hipotecaria a la institución que lo origina”.

“Te brindará un financiamiento hasta el 105% del valor de la propiedad, lo que te permite a estos jóvenes incluir los gastos de cierre”, comentó.

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Además, los intereses del préstamo son de 5%, menor a la escala regular, que rondan en hasta un 6.8%.

“El beneficio de este programa es que estos jóvenes se graduaron y con que lleven seis meses empleo ya pueden comprar una propiedad”, explicó el funcionario, al detallar que sin este programa el joven necesitaría tener, al menos, dos años en un trabajo para poder obtener un préstamo hipotecario.

Una promoción en las redes sociales del Departamento de la Vivienda da cuenta que un joven puede combinar este beneficio con el de “Pronto pa’ tu casa”.

“El Departamento de Vivienda, junto a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, ofrece alternativas que pueden facilitar la compra de tu primera propiedad. Aunque son programas distintos, pueden combinarse —sujeto a disponibilidad— para reducir los costos iniciales y ampliar tu acceso a financiamiento hipotecario”, se anuncia.

Para solicitar estos dos programas, el interesado puede visitar la sede de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, localizada en el edificio del Banco de Desarrollo Económico, en avenida Piñeiro, zona de Altamira, en San Juan. También puede comunicarse al 939-946-0045.

Otra opción para obtener información es visitando las instituciones financieras participantes, que van desde bancos hasta cooperativas. Para “Vivienda Joven” hay 38 instituciones y “Pronto pa’ tu casa” hay 57.

“La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda está aquí para atender a las familias de ingresos bajos y moderados, tanto para financiamiento, subsidios, todo lo que tenga que ver con viviendas asequibles”, manifestó el directivo.