El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, aceptó la mañana de este lunes la derrota en su intención de ganar la primaria de Dorado al incumbente alcalde Carlos López Rivera.

Fue mediante declaraciones escritas que Hernández Montañez se expresó.

“Primero que todo, quiero agradecerle a esos doradeños que depositaron su confianza en este servidor y fueron parte de una campaña que se distinguió por el contraste de ideas, por el respeto, la sensibilidad y empatía. Asimismo, agradezco a mi familia, quienes siempre han sido mi mayor apoyo en cada reto que me he propuesto. De igual forma, mi eterna gratitud a todo mi equipo de trabajo y voluntarios que demostraron su valentía, su lealtad y compromiso e hicieron un extraordinario trabajo”, comenzó diciendo el legislador popular.

Aunque no fue categórico nombrando con nombre y apellido, Hernández Montañez dio a entender que estaría apoyando a Carlos López a la reelección en el pueblo de Dorado.

“Como buenos populares, estaremos apoyando a nuestros candidatos y continuaremos llevando el mensaje de unidad para ir sólidos de cara al evento electoral en noviembre. Siempre me he distinguido por afrontar mis batallas y dar cara ante cualquier reto, esta no es la excepción. Con la frente en alto, me siento más que orgulloso de todo lo bueno que me llevo de todo este proceso, y estoy más que preparado para continuar aportando a mi pueblo desde donde mi gente me necesite. Mis bendiciones a mi amado pueblo de Dorado, en este servidor siempre tendrán un aliado”, terminó diciendo.

Según los resultados preliminares de la Comisión Estatal de Elecciones, López Rivera mantendría su candidatura a la reelección en las elecciones generales de noviembre con un 65.12 por ciento versus un 34.88 por ciento que obtuvo el actual presidente cameral.