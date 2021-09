La exrepresentante María Milagros Charbonier reapareció ayer y a través de sus redes sociales emitió una reacción luego de que un juez federal le negara la desestimación de los cargos por corrupción que pesan en su contra.

A través de Facebook y Twitter, la exlegisladora del Partido Nuevo Progresista indicó, sin mencionar nombre, que que “todo lo que aquí pasó es producto de una mente enferma, llena de avaricia, rencor, egoísmo, una persona manipuladora, sin respeto y sin humanidad en quien nunca debí delegar mi confianza”.

“A pesar de todo, yo he perdonado, porque perdonar y pedir bendiciones para todos los enemigos nos hace libres. Mi familia y yo continuaremos en está lucha y si algo bueno ha tenido esta situación es que ha crecido como nunca antes nuestra Fe y confianza en Dios. Cada día crecemos más”, añadió en su extenso mensaje por las plataformas antes mencionadas.

Charbonier manifestó que esa reacción la hizo “aún por encima del consejo legal, pero no puede ser que permanezca callada mientras se continúe especulando y manchando el nombre y la dignidad de personas inocentes”.

Dentro del escrito defendió a su esposo, su hjo y a su exayudante en la oficina legislativa.

“Primero, mi esposo nunca me ha instigado a ninguna conducta ilegal en casi 40 años de matrimonio. No es perfecto, pero es un gran ser humano y un hombre honesto. Ni él, ni nuestro hijo, ni Frances, a quien amamos como una hija, conspiraron conmigo para absolutamente nada que no sea lo que como familia siempre nos ha unido, Nuestra Fe en Dios, nuestro amor mutuo y en el caso de Frances y está Servidora trabajar arduamente para adelantar los propósitos públicos de las posiciones que una vez tuvimos el privilegio de ocupar en la legislatura de P.R.”, agregó.

El 17 de agosto de 2020 un Gran Jurado emitió una acusacion de 13 cargos contra Charbonier Laureano, su esposo Orlando Montes Rivera, su hijo Orlando Montes Charbonier y su asistente Frances Acevedo Cevallos.

Los cargos contra los cuatro acusados son por conspiración para robar, robo de fondos federales, sobornos mediante”kickbacks”, lavado de dinero y fraude electrónico a servicios honestos.

Además, Charbonier enfrenta un cargo por obstrucción a la justicia porque cuando se le solicitó su teléfono celular mediante una orden de allanamiento, la legisladora novoprogresista borró sus mensajes, incluyendo las comunicaciones por WhatsApp.

Según se alega en el pliego acusatorio, Charbonier infló a principios de 2017 el salario de una ayudante de apellido Acevedo, de $800 quincenales a hasta $2,900, pero tenía que pagarle de ese dinero, entre $1,000 a $1,500 a Charbonier y su familia, un intercambio que se extendió hasta junio pasado. Estas transacciones de Acevedo a Charbonier y Montes eran en efectivo, a veces dejándole el dinero en la gaveta de la guagua de la legisladora, o a través de la aplicación ATH Móvil. Muldrow dijo que en este caso la legisladora se lucró ilícitamente de más de $100,000.