Si tu depósito de la ayuda económica federal de $600 está incompleto en la cuenta de banco, sepa que el Departamento de Hacienda no tiene injerencia sobre esto.

Esa transacción está en manos del banco del que eres cliente, explicó hoy Johanna Rohena, gerente del Sistema Unificado de Rentas Interna (SURI).

Rohena destacó que Hacienda no retiene los $600 por deudas con la agencia ni en cuanto a obligaciones con la Administración para el Sustento de Menores (Asume), que sí ocurrió con los pagos de los $1,200.

“Esto va a depender de la institución bancaria. Hay veces en las instituciones bancarias que las transacciones no entran ese mismo día y puede ser que usted vea una cantidad menor. No obstante, a los dos o tres días se termina de reflejar el remanente de lo que no se le reflejó. Así que no es el Departamento de Hacienda haciendo algún intercepto en cuanto a deudas o Asume”, detalló Rohena.

“Si usted recibe una cantidad menor, puede esperar uno o dos días para que pueda ver el remanente del dinero”, reiteró.

Incluso, el secretario Francisco Parés destacó que Hacienda tampoco está relacionado a la forma en que los bancos presentan las transacciones en las cuentas.

“Vi varios casos, me enviaban el ‘screenshot’ (...) La transacción decía ‘other’ y a las tres horas se reflejaba en su cuenta de banco una transacción de crédito de 600 dólares de parte del Departamento de Hacienda y otra transacción de débito a través de otros aplicativos móviles de 100 dólares”, ejemplificó Parés.

“No podemos (ordenar) cómo el banco decide presentar las transacciones en sus distintos dispositivos móviles y aplicaciones para el disfrute de las personas, pero es un elemento que nos gustaría concientizar a la ciudadanía, que sepan que si ven esto denle espacio a su banco de que ellos puedan reconciliar y hacer los ajustes pertinentes, que típicamente pueden tomar uno o dos días”, precisó el titular de Hacienda.

Los funcionarios ofrecieron las explicaciones en una transmisión en vivo que la agencia llevó a cabo hoy en su página de Facebook para aclarar las dudas más comunes sobre el desembolso de los $600.

Unos $960,217,450 se han desembolsado en pagos de $600 a 1,062,827 familias en Puerto Rico hasta ayer 27 de enero, señaló Parés.