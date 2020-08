Legisladores de minoría expresaron hoy que la representante María Milagros “Tata” Charbonier, acusada en el foro federal de un esquema de robo de fondos públicos junto con miembros de su familia y una empleada legislativa, “tiene la obligación de renunciar” a su escaño legislativo, algo que se podría concretar en las próximas horas.

Para que la renuncia sea oficial la legisladora novoprogresista tiene que someter una carta dimitiendo al escaño por acumulación que ocupa en la Secretaría de la Cámara.

El representante independiente, Manuel Natal Albelo fue más lejos y dijo que además de la renuncia, Charbonier debe ser investigada por las autoridades locales.

“Ella tiene que renunciar inmediatamente e independientemente de su renuncia debe ser investigada no solamente a nivel federal sino también a través de las instituciones en Puerto Rico”, expresó Natal Albelo.

Sostuvo que el presidente de la Cámara, Carlos “Johhny” Méndez la debió haber removido de su puesto desde que comenzó a trascender la investigación del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

“El Presidente de la Cámara tiene mucho que explicar porque ha dicho que varias personas se encuentran bajo investigación y no divulga los nombres. Quién dice que no es una persona en un puesto administrativo de liderato de la Cámara como podía ser cualquiera de los que están en esas posiciones. Yo creo que es muy problemático que el Presidente no haya divulgado quienes son las personas y que aclare que él no es una de ellas”, expresó.

“Tiene que renunciar creo que esa es la obligación que tiene. La Cámara de Representantes lleva un cuatrienio cogiendo golpes y como institución está gravemente afectada”, dijo por su parte, el representante independentista, Denis Márquez Lebrón.

De no renunciar, Márquez Lebrón, indicó que la Comisión de Ética tiene jurisdicción con una querella, pero dijo que el Código de Ética de la Cámara, este tiene “una dificultad”.

“Hay un problema con uno de ellos artículos del Código de Ética que habla de paralización cuando los procesos están en los tribunales. Si bien es cierto que el artículo habla de los tribunales de instancia de Puerto Rico, se podría interpretar que es en todos los tribunales de Puerto Rico. Es un elemento de paralización que habría que interpretar en la comisión de ética en lo que se ventila el caso en el tribunal”, sostuvo.

No obstante, dijo que en el ámbito de la Cámara de Representantes “nadie que esté acusado de delitos graves que tienen que ver con fondos públicos de la Cámara y con personal de la Cámara puede estar aquí”. Agregó que “es una decisión política de sensatez y de la mayor protección de lo que queda de la Cámara de Representantes”.

El representante popular Luis Vega Ramos indicó a su vez, que la autoridad y la responsabilidad de la Cámara de evaluar la conducta de sus miembros surge directamente de la Constitución de Puerto Rico.

“Lo que procede bajo precedentes anteriores es que el Presidente de la Cámara refiera el pliego acusatorio federal a la Comisión de Ética para que la comisión tome conocimiento de la acusación grave y comience un proceso de adjudicación y de aquilatar la prueba y rinda un informe al pleno del cuerpo legislativo para la acción correspondiente”, expresó Vega Ramos.

El legislador sostuvo que si Charbonier no somete su carta de renuncia, la Cámara puede actuar en contra de Charbonier.

El Presidente de la Cámara dijo hoy que Charbonier le comunicó que dejará el escaño, pero indicó que había sometido aun su carta de renuncia. Esto debe ser ante la Secretaría de la Cámara.

“Aún estoy esperando esa carta de renuncia durante el día hoy o mañana. Nosotros le dimos 48 horas para que ella la radique o de lo contrario vamos radicar la querella ética”, sentenció el líder legislativo.

Al ser confrontado con el esquema de fraude que le imputan las autoridades federales a Charbonier de inflar el salario de una asesora de $800 a $2,900 para beneficiarse en “kickbacks” de un total de $100,000, Méndez dijo que no se percataron de la irregularidad porque el aumento sueldo de la empleada estaba dentro de lo que ganan otras personas en la Cámara de Representantes.

“De todos modos la que tiene que dar explicaciones es ella y a base lo que está en pliego acusatorio tiene que dar muchas cosas que explicar y lo mejor que ella tome la decisión de renunciar y poderse dedicar de lleno a su renunciar… pero eso solamente lo puede hacer cuando se salga de las luces que la están enfocando en este momento”, sostuvo.