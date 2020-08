Johnny Méndez a Tata: “si no renuncia vamos a radicar la querella ética”

El Presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez dijo hoy que la representante María Milagros “Tata” Charbonier, acusada en el foro federal de un esquema de robo de fondos públicos, le comunicó que renunciará a su escaño legislativo.

Esta tarde, tras salir de una reunión que tuvieron los representantes de la Palma con su candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, el presidente cameral dijo a periodistas que Charbonier le había comunicado su intención de renunciar, pero advirtió que si no dimite en el plazo de 48 horas que le dio, activará el proceso en la Comisión de Ética que podría culminar con su expulsión.

“Aún estoy esperando esa carta de renuncia durante el día hoy o mañana. Nosotros le dimos 48 horas para que ella la radique o de lo contrario vamos radicar la querella ética”, sentenció el líder legislativo.

Mientras tanto, el acceso público a las oficinas legislativas de Charbonier fue bloqueado hoy.

En el pasillo del tercer piso del edificio Luis A. Ferré, donde ubican las oficinas de Charbonier y de otros legisladores de minoría popular, no se permitía la entrada salvo a empleados. La puerta de la recepción tenía cerradura y una empleada de la Superintendencia controlaba la entrada del público.

La funcionaria, después de hacer una consulta, advirtió a periodistas que pidieron acceder a las oficinas de Charbonier que “allí no había nadie”, pese a que las luces de una de las oficinas estaban encendida.

“En las oficinas no hay nadie y desde ahora se los dejo saber”, dijo la mujer, quien permitió que los reporteros entraran al pasillo no sin antes advertirles que no autorizaba a que la grabaran. Las dos puertas de entrada de las oficinas de Charbonier tenían cerradura puesta, aunque una de ellas la luz estaba encendida.

Más temprano un fotoperiodista pidió acceder a la oficinas de la legisladora novoprogresista y la recepción se le indicó que no se les estaba permitiendo la entrada a nadie, excepto al personal de las oficinas.

Además de Charbonier en el tercer piso del edificio Ferré tienen sus oficinas legislativas los populares, Luis Vega Ramos, Carlos Bianchi y José Aníbal Díaz.

Vega Ramos reaccionó sorprendido al control que se impuso hoy en la entrada del tercer piso, pues dijo que no se les consultó y que era la primera vez que se hacía.

“Es la primera que yo sepa que se le ha cerrado totalmente el acceso al público a mi oficina, que había cambiado con que había una recepción ahora y alguien con quien uno se tuviera que identificar, pero no es para negarle el acceso a nadie y nuestras oficinas son oficinas de servicios para cualquier ciudadano”, dijo el legislador popular.

Indicó que incluso en el anexo de la Cámara hay personas que toman la temperatura y les ofrecen hand sanitizers a los visitantes, pero dijo que en su experiencia “nunca se había negado el acceso a las oficinas”.