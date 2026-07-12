Las plazas La Convalecencia y El Pilar, dos de los espacios públicos más emblemáticos del casco urbano de Río Piedras, experimentarán trabajos de rehabilitación.

La inversión total del proyecto asciende a $6,168,018 y se estima que los trabajos culminen en aproximadamente 12 meses, informó el alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, en conferencia de prensa.

“La revitalización de Río Piedras continúa avanzando con proyectos que rescatan nuestros espacios públicos y los transforman en lugares más seguros, accesibles y funcionales para el disfrute de toda la comunidad. Estas plazas forman parte de la historia de nuestra ciudad y hoy damos un paso importante para devolverles el protagonismo que merecen como punto de encuentro para las familias, el comercio, la cultura y la vida comunitaria”, expresó Romero Lugo.

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El proyecto contempla la restauración y modernización de ambas plazas, las cuales sufrieron daños significativos tras el paso del huracán María en 2017. “Los trabajos permitirán recuperar sus funciones originales e incorporar nuevas facilidades que respondan a las necesidades actuales de la comunidad, promoviendo la accesibilidad universal, la seguridad, la recreación y el desarrollo económico del casco urbano de Río Piedras”, según se informó.

¿Qué harán?

Entre las principales mejoras se encuentran la rehabilitación de estructuras, techos y pérgolas; la renovación de pavimentos, rampas y áreas peatonales; la reparación de ascensores; la modernización del sistema eléctrico con iluminación LED; la instalación de cámaras de seguridad; nuevo mobiliario urbano; la ampliación del área de juegos para niños con elementos acuáticos; la renovación de fuentes; nuevas áreas de ejercicios y recreación; estaciones de trabajo energizadas con energía solar; bancos interactivos con Wi-Fi y electricidad; trabajos de paisajismo y jardinería, así como mejoras en la señalización y orientación de los visitantes.

Además, se reorganizarán distintos espacios para fomentar un mayor uso recreativo, comunitario y familiar de ambas plazas.

Las plazas serán rehabilitadas en todas sus áreas. ( Suministrada )

“Cada una de estas mejoras responde a una visión de ciudad que coloca a las personas en el centro de la planificación. Queremos que nuestras plazas sean espacios donde las familias compartan, los niños jueguen, los estudiantes encuentren lugares para estudiar y los comerciantes se beneficien de un mayor flujo de visitantes. Estamos construyendo espacios públicos más modernos, inclusivos y preparados para las necesidades de hoy y del futuro”, añadió Romero Lugo.

Como parte de la planificación, el proyecto se ejecutará por fases para evitar el cierre total de las plazas y minimizar el impacto sobre la comunidad y las actividades que regularmente se celebran en estos espacios.

Los trabajos iniciarán en la Plaza El Pilar y continuarán hacia la Plaza La Convalecencia, permitiendo mantener áreas disponibles para el uso del público durante el proceso de construcción.

“La recuperación de Río Piedras no se trata únicamente de restaurar infraestructura; se trata de devolverle vida a su centro urbano. Cada proyecto que desarrollamos fortalece el comercio, incentiva nuevas inversiones y crea espacios donde las personas quieran reunirse, emprender y disfrutar de la ciudad. La rehabilitación de estas plazas forma parte de esa visión que continúa consolidando a Río Piedras como uno de los principales centros de desarrollo económico, cultural y comunitario de Puerto Rico. Ese seguirá siendo nuestro compromiso con Río Piedras y con todo San Juan”, concluyó el alcalde.