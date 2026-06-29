El Municipio de San Juan anunció la firma del refinanciamiento de su deuda, una transacción que, según su alcalde, Miguel A. Romero Lugo, le permitirá reducir significativamente el costo del servicio de las responsabilidades existentes y generar aproximadamente $84 millones en ahorros proyectados hasta el año fiscal 2033.

Se anticipa que con esta acción el municipio fortalezca su estabilidad financiera y amplíe su capacidad para continuar invirtiendo en servicios esenciales para los ciudadanos.

De acuerdo con la comunicación emitida por el Municipio, esta transacción, que fue previamente evaluada y autorizada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), consiste principalmente en el refinanciamiento de deuda existente bajo condiciones financieras más favorables, acompañado de una emisión menor destinada parcialmente a proyectos de mejoras permanentes y a cubrir los costos propios de la transacción.

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El refinanciamiento permitirá reducir el costo del servicio de la deuda sin afectar la continuidad de los servicios municipales.

“Hoy no solo firmamos un refinanciamiento. Confirmamos que San Juan volvió a ser un municipio en el que los mercados financieros confían. Esa confianza no se obtiene por decreto; se construye con disciplina, transparencia, resultados y la capacidad de administrar responsablemente los recursos públicos”, expresó Romero Lugo.

El alcalde destacó que esta transacción es el resultado de varios años de disciplina fiscal, planificación y administración responsable. Durante los pasados cinco años el Municipio de San Juan ha registrado cinco superávits operacionales consecutivos, ha fortalecido significativamente su liquidez y ha recibido durante cuatro años consecutivos el Distinguished Budget Presentation Award, que otorga la Government Finance Officers Association, por la excelencia y transparencia de su proceso presupuestario.

“El refinanciamiento nos permitirá pagar menos por una deuda que el Municipio ya tenía, liberando recursos que podrán destinarse a continuar fortaleciendo la seguridad, la infraestructura, la salud, el mantenimiento de nuestras comunidades y otros servicios esenciales para nuestros ciudadanos. Administrar responsablemente también significa identificar oportunidades para reducir costos y utilizar mejor los recursos públicos”, añadió Romero Lugo.

El alcalde también señaló que la misma carta mediante la cual la JSF aprobó el refinanciamiento autorizó, además, una segunda transacción para una futura emisión de bonos destinada a financiar proyectos permanentes de infraestructura, la cual continúa actualmente el proceso legislativo correspondiente ante la Legislatura Municipal de San Juan.

Al referirse a esa segunda transacción, la propia JSF destacó que representaría el primer acceso directo de un municipio de Puerto Rico a los mercados de capital desde la aprobación de la Ley PROMESA y la primera ocasión, en más de una década, en que un municipio de Puerto Rico tendría acceso al mercado municipal de bonos de los Estados Unidos. Ese reconocimiento refleja la fortaleza fiscal y la credibilidad financiera que hoy ha alcanzado el Municipio de San Juan como resultado de una administración responsable.

“La confianza de los mercados financieros no se obtiene por simpatía ni por discursos. Se gana administrando correctamente los recursos públicos, cumpliendo los compromisos fiscales y demostrando resultados consistentes a través del tiempo. Ese ha sido el trabajo de esta administración durante los pasados cinco años y ese seguirá siendo el camino que guiará nuestras decisiones. Estas transacciones representan mucho más que operaciones financieras; representan nuevas oportunidades para continuar construyendo un San Juan más fuerte, más competitivo y con una mayor capacidad para servir a su gente”, insistió Romero Lugo.