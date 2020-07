El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), José R. Burgos, renunció hoy a su cargo, según trascendió.

El general y otros cuatro funcionarios y exfuncionarios involucrados en la fallida compra de pruebas de coronavirus por $38 millones a una compañía sin experiencia y con relaciones al Partido Nuevo Progresista fueron referidos a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), el pasado 7 de mayo en el “Primer Informe Parcial” de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

Burgos dimitió a su cargo en medio de una temporada de huracanes, que inició el pasado 1 de junio y que los expertos pronostican será más activa de lo normal.

Este es el tercer funcionario en dirigir esta agencia durante este cuatrienio. Abner Gómez fue el primero en renunciar el pasado 10 de noviembre de 2017 tras el paso del huracán María. Mientras, Carlos Acevedo –que fue designado el 27 de mayo de 2018– fue despedido por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el pasado 18 de enero tras el hallazgo de miles de suministros no distribuidos en un almacén en Ponce, que –de acuerdo a la fecha de expiración– datarían del proceso de recuperación del huracán María.

De acuerdo a El Nuevo Día, Burgos renunció porque “odiaba el ambiente político” que permeaba en la agencia y que le impedía hacer su trabajo.

Las otras personas referidas junto al ahora excomisionado por la fallida compra de pruebas de coronavirus fueron: Adil Rosa Rivera, secretaria auxiliar de Administración del Departamento de Salud; Mariel Rivera Rivera, requisidora en el Departamento de Salud como parte del programa federal “Crisis Program Management Office”; Diana Meléndez Díaz, directora interina de la Oficina de Compras y Subastas del Departamento de Salud; y Concepción Quiñones de Longo, secretaria interina de Salud para la fecha de los hechos.

Este medio se comunicó con la oficial de prensa del Departamento de Seguridad Pública, Kiara Ortiz, pero dijo desconocer de la dimisión. Primera Hora también llamó a Mariana Cobián, oficial de prensa de La Fortaleza, pero no obtuvimos respuesta.

No obstante, en redes sociales circuló la misiva de renuncia de Burgos en la que especifica que “el ambiente político actual no me permite llevar a cabo mis funciones de la manera que me había comprometido y propuesto. Por lo anterior, he tomado la difícil decisión de culminar mi término como Comisionado”.

Añade que en los “últimos meses nos hemos enfocado en las actualizaciones” de diferentes plantes de emergencias y operación del gobierno. “Sin embargo, la discusión pública se ha enfocado en conjeturas y no en el cabal desempeño del Negociado. Dado este escenario, no estoy dispuesto a continuar en el puesto, el cual fungí honorablemente hasta el día de hoy”.

En abril pasado el secretario de la gobernación, Antonio Pabón, indicó a los medios de comunicación que Burgos -un militar retirado- tuvo la intención de renunciar, por razones personales, pero que había desistido.

“Es correcto que recientemente comunicó su intención de renunciar a su posición por razones personales. No obstante, desistió de la idea toda vez que, contando con el respaldo de sus seres queridos, sopesó que su compromiso con el bienestar general del pueblo de Puerto Rico va por encima de cualesquiera otras consideraciones”, indicó Pabón en aquel momento.