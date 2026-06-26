El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ingeniero Luis González Delgado, confirmó la renuncia del vicepresidente ejecutivo de Operaciones, ingeniero Luis Ortiz Salgado, efectiva el próximo martes, 30 de junio de 2026.

La salida del funcionario se da en medio de las operaciones regulares de la corporación pública, encargada del sistema de agua potable y alcantarillado en Puerto Rico.

González Delgado agradeció la labor realizada por Ortiz Salgado durante su permanencia en la agencia, destacando sus aportaciones al funcionamiento de la AAA.

“Agradecemos al ingeniero Luis Ortiz Salgado por su servicio a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros planes profesionales y personales”, expresó el presidente ejecutivo.

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El titular de la agencia aseguró además que la renuncia no afectará la continuidad de los trabajos ni los proyectos en desarrollo en las distintas regiones de la Isla.

“La AAA cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos con nuestra misión de continuar transformando la infraestructura y fortaleciendo la confiabilidad del servicio”, sostuvo González Delgado, al reafirmar que la corporación continuará enfocada en mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado.

La agencia indicó que los proyectos de infraestructura seguirán su curso como parte de su plan de modernización del sistema en beneficio de los abonados en Puerto Rico.