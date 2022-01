El portavoz de la mayoría del PPD en la Cámara, Angel Matos García, aclaró que los fondos a recaudarse por concepto del marbete conmemorativo del “Hit 3000″ de Roberto Clemente, no pasarán a manos de la Ciudad Deportiva, ni la familia Clemente.

“Cuando en marzo del 2021 radiqué el proyecto del marbete conmemorativo Clemente, se informó claramente mediante comunicado, con copia del proyecto y en todas las entrevistas de radio, prensa y televisión, que tendría un costo de $5 únicamente para el año 2022. Cuando en agosto del 2022 la resolución se hizo ley, mediante comunicado de prensa y con copia de la ley al ser firmada, se volvió a comunicar que existía un cargo de $5. Cuando se anunció el arte final a usarse en diciembre 2021, la prensa dio clara cobertura del costo vinculado al mismo, por lo que la controversia que nace por este asunto nos toma por sorpresa”, señaló Matos García.

“Que el pueblo de Puerto Rico tenga meridianamente claro que ni un centavos de este racudo pasará a ciudad deportiva Roberto Clemente Inc. Ni a ningún familiar que por los pasados 45 años ha tenido la ciudad deportiva y no empecé a los más de 30,000,000 gastados allí y para vergüenza del planeta las instalaciones estén abandonadas”, dijo el portavoz del PPD en declaraciones escritas.

Añadió que la votación en Cámara fue mayoritaria y unánime de todos los partidos representados con el fin de rescatar la Ciudad Deportiva Roberto Clemente y para la celebración de los 50 años del “Hit 3000″. Aseguró que la Ciudad Deportiva estará en manos del Departamento de Recreación y Deportes.

“También dejamos claro que esta iniciativa no requiere permiso, endoso, visto bueno de la familia Clemente y mucho menos cederemos a reclamos de comisiones o regalías, por un acto en homenaje a nuestra gloria del deporte, como lo fue Roberto Clemente. Quien ostente tan ilustre apellido y no lo honre con obra, simplemente adolece de humanidad ni de buen espíritu”, finalizó Matos García.

Esta mañana, Luis R. Clemente, hijo del legendario pelotero Roberto Clemente, reaccionó a la controversia sobre el cargo y alegó que ni su familia ni su fundación tienen injerencia sobre el mismo.

“Queremos aclarar que ni la Fundación Roberto Clemente y mucho menos mi familia tiene injerencia sobre este cargo, y más aún, no somos los beneficiados de este fondo. De hecho, no se procuró nuestra aprobación para utilizar la imagen de nuestro padre en los marbetes y en las tablillas conmemorativas. Imagen a la que legítimamente tenemos los derechos de uso. Además, el gobierno de Puerto Rico no buscó ni obtuvo la aprobación de otras entidades que reclaman los derechos involucrados en la imagen. Por los pasados meses, hemos hecho varios intentos de aclarar la situación con diferentes ramas del gobierno sin éxito”, dijo Clemente en declaraciones escritas.