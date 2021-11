Aunque no están de acuerdo con abrir una discusión en la Isla sobre el estatus político, el Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) designó al senador Thomas Rivera Schatz como su representante en la mesa de diálogo por el estatus que ha convocado el presidente del Senado, José Luis Dalmau.

El anuncio lo realizó este viernes el gobernador y presidente de la Palma, Pedro Pierluisi, durante una conferencia de prensa realizada como parte de la convención que el partido realiza en el Hyatt Regency Grand Reserve, en Río Grande.

Según opinó el líder estadista, el tema del estado político de la isla ya está en manos del Congreso de los Estados Unidos, por lo que es allí en que deben centrar su lucha.

“Llama la atención que esa propuesta la hace (Dalmau), como presidente del Senado, no como presidente del PPD (Partido Popular Democrático). Llama la atención, pero no me sorprende, porque en ese partido, sí que hay líos internos. Eso lo sabemos todos. Así que, aparentemente, no tiene la autoridad para hacer propuesta alguna de parte de su partido sobre el tema del status”, manifestó Pierluisi.

De inmediato, mostró objeción con la propuesta mesa de diálogo. Dijo que discrepaba de los objetivos de la propuesta. Es que Dalmau aludió a que el mandato a favor de la estadidad que se dio en las elecciones del 2020 supuestamente ya caducó.

“Ante esa realidad, nos corresponde iniciar un nuevo proceso ante esa inacción congresional”, dijo el pasado 4 de noviembre el presidente del Senado.

Pierluisi ripostó que, “aunque discrepo totalmente de los objetivos de esa propuesta mesa de diálogo y de las expresiones relacionadas a su convocatoria, he designado y le he pedido a nuestro portavoz en el Senado, el senador Thomas Rivera Schatz, que se ocupe de la silla que está asignada para nuestro partido y el movimiento estadista y luego, veremos sobre la marcha”.

Aludió a que el mandato a favor de la estadidad sigue vivo y que la pelea se debe dar en la capital federal.

“Reitero lo que hemos dicho, la bola ahora mismo está en la cancha del Congreso. Tenemos un proyecto de estadidad con un apoyo bipartidista, que habla por sí solo. Ya andamos si más no recuerdo por 75 endosos de ambos partidos. Un proyecto claro, que en poco tiempo lograría que Puerto Rico se convierta en el estado 51 de la gran nación americana”, concluyó.