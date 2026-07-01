La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados(AAA) informó esta noche que recibió el endoso del Departamento de Salud para el reinicio de operaciones de la planta de filtros de Canóvanas, luego de que el hallazgo de un material aceitoso en la toma de aguas crudas de la planta, paralizara el suministro de agua para los municipios de Loíza y Canóvanas desde el sábado.

El presidente de la AAA, Luis R. González Delgado explicó que, tras evaluar los resultados de las muestras tomadas luego de realizar las limpiezas adicionales requeridas en los filtros de la instalación, el Departamento de Salud otorgó su endoso para el reinicio de las operaciones de la planta.

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“Desde el primer momento, nuestra prioridad ha sido proteger la salud y la seguridad de nuestra gente. Hoy podemos informar que finalmente contamos con el endoso del Departamento de Salud y que comenzaremos esta misma noche el proceso de restablecimiento del servicio”, expresó González Delgado.

El ingeniero añadió que una vez la Planta de Filtración de Canóvanas entre en operación, comenzará el proceso de recuperación gradual del sistema de distribución para los abonados de los municipios de Canóvanas y Loíza.

“El restablecimiento del servicio ocurrirá de manera gradual, según se estabilicen los niveles en el sistema y se recuperen las presiones necesarias para llevar agua a todas las comunidades afectadas. Nuestro personal permanecerá monitoreando continuamente la operación para garantizar una recuperación segura y efectiva”, añadió, el funcionario en declaraciones escritas, en las que no ofreció un atisbo de cuanto tardaría ese proceso.

Se informó que la AAA continuará coordinando el acarreo y la distribución de agua potable mediante camiones cisterna en ambos municipios hasta tanto el servicio quede restablecido en un cien por ciento para todos los abonados.

Por otro lado, se informó que tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados continúan investigando las circunstancias que provocaron este incidente. Al momento, no se ha determinado la causa específica del evento.