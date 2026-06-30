El agua potable todavía no ha llegado a las comunidades de Loíza y Canóvanas, afectadas por el hallazgo de aceite y grasa en el área de la toma de aguas crudas, ya que el Departamento de Salud ordenó nuevos trabajos de limpieza que se culminaron anoche, informó el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ingeniero Luis R. González Delgado.

Detalló que a eso de las 10:59 p.m. de ayer, lunes, se volvió a tomar un muestreo del agua. En la actualidad, esperan por los resultados para que Salud determine si da o no el visto bueno de comenzar a suplir agua a las comunidades.

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“Desde el primer momento hemos trabajado en estrecha coordinación con el Departamento de Salud y continuaremos cumpliendo rigurosamente con cada una de sus recomendaciones para garantizar la seguridad del agua potable que reciben nuestros abonados”, expresó el presidente ejecutivo en comunicado de prensa.

Loíza y Canóvanas, amanazados con un plan de interrupciones programadas de agua potable ante la sequía que se registra en el río Canovanillas, están sin agua desde el sábado. Ese día la AAA comunicó el hallazgo de material aceitoso en la toma de aguas crudas de la estación de bombas Loíza Valley, que sirve a Canóvanas y Loíza.

La AAA realizó un primer esfuerzo de limpieza. Sin embargo, hoy se reveló que Salud ordenó tomar nuevas medidas para garantizar la seguridad y calidad del agua potable antes de reiniciar las operaciones de la Planta de Filtración de Canóvanas.

No se detalló qué otro tipo de limpieza tuvo que ejecutarse.

Sin embargo, el funcionario señaló que anoche se culminó el procedimiento y tomaron nuevas muestras del agua.

“La Autoridad aún se encuentra a la espera de los resultados. Tan pronto la AAA reciba dichos resultados, estos serán remitidos nuevamente al Departamento de Salud para su evaluación. De recibir el endoso de esa agencia, la Autoridad iniciará de inmediato el proceso de restablecimiento gradual del servicio a las comunidades afectadas”, se explicó en el parte de prensa.

De inmediato, el presidente de la AAA comentó que “la salud y la seguridad de nuestra gente siempre serán nuestra prioridad. Comprendemos perfectamente las dificultades e inconvenientes que representa para nuestras familias no contar con el servicio de agua potable; sin embargo, no podemos arriesgarnos a distribuir agua que pudiera representar un riesgo para la salud de nuestras comunidades. No reiniciaremos operaciones hasta tener la certeza, respaldada científicamente y avalada por el Departamento de Salud, de que el agua es completamente segura para el consumo”.

Por su parte, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) continúa la investigación para identificar la procedencia del material detectado en el agua.

Mientras se restablece el servicio en su totalidad, la AAA, en coordinación con los municipios de Canóvanas y Loíza, mantendrá la distribución de agua potable mediante camiones cisterna.