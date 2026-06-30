El municipio de Canóvanas continuaba operando ayer bajo un plan de emergencia ante la falta de servicio de agua potable, según dio a conocer la alcaldesa Lornna Soto Villanueva.

La falta de servicio en Canóvanas y el vecino municipio de Loíza se da como consecuencia de la presencia de aceite y grasa en la estación de bombas de Loíza Valley, donde se realizaron labores de limpieza y se esperaba por el resultado de pruebas al agua para restablecer el servicio, según había dado a conocer la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Estamos esperando la información oficial para saber si las pruebas confirman que ya no existe riesgo y si las plantas pueden comenzar a operar nuevamente. Mientras tanto, para nosotros esto es una emergencia real. Tener las plantas principales fuera de servicio pone a la Ciudad en una operación tipo desastre”, expresó Soto Villanueva.

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Agregó que Canóvanas enfrenta un escenario particularmente retante debido a la magnitud de la población y la infraestructura afectada. Detalló que el municipio tiene tres hospitales, cinco centros comerciales, operaciones farmacéuticas, cerca de 18,000 residencias, 1,643 comercios y 46 lotes industriales que dependen de la estabilidad del servicio de agua.

Entretanto, desde horas de la madrugada del lunes, el Municipio mantenía activado su Centro de Operaciones de Emergencia, y el personal de Obras Públicas, Manejo de Emergencias, Canóvanas Saludable y otras dependencias municipales coordinaba la distribución de agua y la atención a los casos prioritarios.

La alcaldesa explicó que la prioridad inicial ha sido atender los hospitales, el cuartel de la Policía, infraestructura crítica, personas encamadas, adultos mayores, comunidades con mayor necesidad y comercios que han enfrentado problemas con sus cisternas.

“Nuestra prioridad es la ciudadanía. Tenemos personas encamadas identificadas a través de Canóvanas Saludable y una población de adultos mayores de cerca de 12,000 personas. Muchas de estas personas no tienen familiares cerca o no pueden subir a verificar una cisterna. Por eso estamos llegando directamente a esos casos”, sostuvo.

Añadió que la demanda de asistencia se ha triplicado, particularmente ayer cuando comenzaron a operar comercios, oficinas médicas e industrias, aumentando la necesidad de agua para operaciones básicas.

El Municipio se encuentra trabajando con camiones cisterna de 2,000 y 6,000 galones, incluyendo unidades asignadas por la AAA y camiones privados coordinados para atender a las comunidades.

De continuar la situación, Soto Villanueva adelantó que solicitará duplicar los recursos disponibles para poder responder a la demanda.

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La alcaldesa también informó que se han atendido sectores como San Isidro, el pueblo, urbanizaciones, comunidades con alta concentración residencial, zonas comerciales e industriales, así como casos individuales de ciudadanos que han solicitado asistencia.

En el fin de semana, la AAA informó sobre material aceitoso encontrado en planta de filtros de Canóvanas. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Soto Villanueva explicó que la emergencia ha obligado al Municipio a reforzar su propia infraestructura crítica, incluyendo edificios municipales, centros de servicios y el centro de envejecientes, para evitar interrupciones en la prestación de servicios a la ciudadanía. Estimó que el impacto económico de la emergencia podría alcanzar cientos de miles de dólares debido a la movilización de recursos, reparaciones, contratación de apoyo y operación continua del personal municipal.

La alcaldesa reiteró que esta situación no responde a un racionamiento programado, sino a una emergencia causada por el hallazgo de un posible contaminante que obligó a detener operaciones.

“Nosotros habíamos trabajado para evitar un racionamiento. La AAA había instalado maquinaria para succionar agua desde las partes más profundas del río y el plan estaba encaminado. Lo que detuvo la operación fue esta situación con el posible contaminante. Por eso es tan importante que se investigue y se atienda con seriedad”, puntualizó.

La alcaldesa hizo un llamado al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), así como a las agencias ambientales correspondientes, para que visiten la zona, evalúen el origen del contaminante y determinen si existen comercios, descargas o escorrentías que hayan podido afectar el sistema.

“Es importante saber qué ocurrió, de dónde salió esta sustancia y cómo se va a evitar que vuelva a pasar. Canóvanas no puede quedarse sin agua por falta de información, coordinación o prevención”, reclamó.

La alcaldesa dejó saber que el Municipio continuará ofreciendo actualizaciones oficiales a través de sus plataformas digitales y exhortó a la ciudadanía a reportar casos de emergencia, particularmente personas encamadas, adultos mayores o familias sin acceso a agua potable, a la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias al 787-876-2465.

“Vamos a seguir trabajando hasta que el servicio se restablezca y hasta que cada comunidad tenga respuesta. Esta emergencia requiere acción, información clara y responsabilidad de todas las agencias involucradas”, insistió la alcaldesa.