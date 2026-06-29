No hay racionamiento, pero siguen sin agua.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, recordó que ya se descartó el racionamiento en su pueblo, pues la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que el problema en la Planta de Filtros Canóvanas (PF Canóvanas) y la Estación de Bombas de Loíza Valley es que hay grasa y aceite en el río Canovanillas, que es de donde se suple de agua al municipio.

“Pero no tenemos agua. Y es peor, porque eso va a tomar tiempo en lo que limpian, vuelven a hacer análisis y todo eso”, sostuvo.

Agregó que no le habían ofrecido una proyección de cuándo podría resolverse el problema y suplir nuevamente agua al pueblo.

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“Lo que sí es que yo tengo 15 países en mi pueblo (en un torneo de pequeñas ligas), niños que se están quedando en un mismo lugar y estoy resolviendo”, explicó a este diario antes de reunirse con líderes comunitarios y con representante de la AAA.

Al salir de la reunión, explicó por escrito que la AAA despachó 14 camiones cisterna que estarán tipo machina, en los sectores de mayor necesidad. Además, se instalaron 14 baños portátiles en los parques donde jugarán los 250 niños de la Serie Latinoamericana de Béisbol Infantil, en el que participan menores de 9 a 10 años provenientes de una docena de países de América Latina y el Caribe.

“Y el gobierno, que me siga apoyando, porque sola no vamos a poder resolver”, insistió.

Mientras, a los pequeños visitantes “los estamos atendiendo lo mejor que podemos con una crisis de agua, que vengo dos meses diciendo, ‘tengo gente en Loíza sin agua’”, afirmó.

“Y con el calor que hace. Usted sabe lo que es que lleguen niños y no puedan bañarse. No, no. Esto está terrible, terrible”, insistió.

Agregó que los uniformes de esos niños se han lavado “a mano” en su casa y otras que tienen cisternas, “a riesgo de quedarse sin agua”.

Agradeció al alcalde de Río Grande, que le consiguió un laundry para poder lavar esos uniformes a partir de ayer.

Por otro lado, sostuvo que el municipio tiene que conseguir mil cajas de agua embotellada para repartir a las personas encamadas y más necesitadas, tal como acaban de hacer en la comunidad de Piñones.

Recordó que Loíza es un municipio “bien limitado” económicamente, “pero gracias a Dios, mira, ayer el agua se repartió gracias a organizaciones que nos van donando”.

“Hasta ahora todo nos ha llegado, porque hay mucha gente en Puerto Rico… a lo mejor los puertorriqueños no saben, pero que mucha gente ayuda en Puerto Rico. Necesitamos agua embotellada y ayer nos llegó. Lornna (Soto, alcaldesa de Canóvanas) nos mandó 20 cajas de galones de agua, los comerciantes nos proveyeron agua para cocinarle a los niños porque yo tengo que hacerles desayuno, almuerzo y comida”, comentó, al tiempo que reiteraba que “estamos organizándonos, porque yo creo que eso se va a tardar de dos a tres días más”.