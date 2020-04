Tras haber detenido los informes sobre la cantidad de pruebas para detectar el coronavirus que se han realizado en la Isla en medio de un proceso de depuración de datos, el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, alegó este martes que el número total de muestras tomadas en centros de salud y laboratorios aumentó de unas 12,000 a 30,000.

Este nuevo dato, revelado durante una extensa conferencia de prensa realizada en la sede del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), lo utilizó para sostener que ya acumularon la cantidad de pruebas recomendadas por población para tomar una determinación sobre la reapertura de ciertas actividades económicas posterior al domingo, 3 de mayo. Es para esta fecha en que la gobernadora Wanda Vázquez tendría que presentar la cuarta orden ejecutiva que impone la cuarentena y el toque de queda establecido para controlar la propagación del COVID-19.

No obstante, los comentarios de González Feliciano parecieron contradecirse cuando este mismo insistía que es entre el 4 al 8 de mayo que se alcanzaría el pico de la pandemia en la Isla. Esto quiere decir que sería la próxima semana, cuando podrían comenzar a operar más negocios, industrias o servicios, cuando se registraría la mayor cantidad de casos de coronavirus.

Las 18,000 pruebas introducidas a los datos estadísticos, según expresó el titular de Salud, surgen de una conciliación de casos realizado con el laboratorio Toledo y a casi dos semanas de que se aceptara un cúmulo de errores en la metodología utilizada para conocer el número total de positivos al virus.

“La compañía reclaman que ellos tenían 20,000 pruebas, vimos las mismas situaciones con la inconsistencia con la data del (municipio) de San Juan, y nos hemos motivado a buscar cuál era la situación. Uno de los problemas que tiene el Departamento de Salud es que muchos de estos ‘files’ llegan manuales, que no están usando lo que se llama portal para generar la información directamente al laboratorio, a pesar de que se ha hecho una petición directamente del gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Salud. Pero, cuando nos sentamos con Toledo, ellos reclaman que ellos tienen 20,000 pruebas. Nos sentamos con ellos, nos envían el ‘file’ y entonces nos damos cuenta que la información que estábamos rectificando era la positiva, pero los otros ‘files’, que son sobre 8,000 ‘files’, no se estaban entrando la información de los negativas. Ahí es donde vemos el cambio significativo de los números. Ellos tienen 18,450 entre positivos y negativas, que pueden haber duplicados. Pero, la parte de los positivos está depurada, la parte que no estaba depurada es la parte de los negativos”, explicó González Feliciano.

A preguntas de Primera Hora, el funcionario sostuvo que este número de 30,000 pruebas realizadas sostiene el número recomendado por población para comenzar a tomar decisiones de índole económico. Dijo que se trata de 6,000 pruebas por cada millón de habitantes.

También sostuvo que Salud rastrea al 90% de los casos positivos de coronavirus; que el número de fallecimiento es bajo pues representa tres muertes por cada 100,000 habitantes, cuando en Estados Unidos se encuentra en 15 muertes por cada 100,000 habitantes, así como la tasa de ocupación de hospitales es baja y el número de ventiladores disponibles alcanza los 1,000.

“Esos son indicadores poderosos que nos dicen estamos posicionados para ver cuáles son las recomendaciones que nos da el grupo económico bajo el liderazgo del secretario Laboy (el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy) con la expectativa de que nos podamos mover, prepararnos para incentivar algún movimiento estratégicamente de la economía. De la misma forma, reconocemos que, si vemos que nuestra utilización de recursos, particularmente, hospitalizaciones, utilización de ventiladores toca el 50%, definitivamente, hacemos un ‘rollback’, halamos para atrás. Aquí no hay un marco de referencia absoluto. Todo es relativo a la realidad de Puerto Rico. Vemos cómo se comporta los Estados Unidos, el mundo y yo creo que tenemos fortalezas suficientes, tanto en términos del equipo de trabajo, en término de data, como para generar una propuesta de incentivación de la economía en los próximos días”, puntualizó González Feliciano, quien es psiquiatra de profesión.

Laboy, por su parte, habló de una apertura responsable y paulatina del sector de la construcción y de manufactura que todavía no han entrado en funciones. Comentó que estos sectores tienen un índice de riesgo “bajito” y están regulados.

“Esas dos industrias pueden abrir un poco más, obviamente, con los controles necesario para proteger la salud de los empleados, para proteger la salud de los clientes y la ciudadanía en general”, sostuvo.

Todavía no se ha informado cuándo la gobernadora anunciará la cuarta orden ejecutiva para establecer una nueva extensión de la cuarentena por el coronavirus. El anuncio tendría que ocurrir en o antes de este próximo domingo.