Al menos a dos jóvenes se les pudo salvar la vida cuando en medio de la celebración de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián sufrieron los efectos de una aparente sobredosis por opioides y fueron intervenidos inmediatamente por comerciantes de la zona que tenían a la mano un “kit” de Narcan, el antídoto que revierte los efectos en el cuerpo de la letal droga.

Así lo explicó a Primera Hora Víctor Serrano, el director de los Proyectos Especiales de Opioides de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), agencia que previo a las festividades lideró una iniciativa de prevención y educación repartiendo 341 cajas del fármaco entre comerciantes del Viejo San Juan y el malecón de Cataño, a fin de garantizar acceso rápido de la medicación en caso de que se suscitara alguna intoxicación por el consumo de drogas, particularmente, fentanilo.

“Al momento, sabemos que se utilizaron dos ‘kits’ en el Viejo San Juan en dos eventos de sobredosis que ocurrieron la madrugada del viernes y la madrugada del domingo. En ambos eventos de sobredosis, cuando se reconoció que las personas estaban en un estado de emergencia, se usó el Narcan. Inmediatamente después, se alertó al Sistema de Emergencias Médicas. Ambos respondieron positivamente al tratamiento y se les pudo salvar las vidas, en lo que llegaba el servicio médico”, destacó Serrano sin ofrecer más detalles de la intervención para proteger la confidencialidad del proceso, salvo que pertenecen al grupo demográfico de 24 a 44 años.

El funcionario señaló que de los 341 “kits” se repartieron 220 entre 26 comerciantes del Viejo San Juan y 131 entre 20 artesanos y 16 negocios del Malecón de Cataño.

“A partir de hoy, lunes, nos vamos a comunicar con los comerciantes y artesanos para validar el inventario y registrar si hubo algún otro incidente en el que se haya utilizado la naloxona (Narcan)”, agregó el funcionario.

Destacó que el proyecto cumplió con su misión de educar a la ciudadanía en cuanto a las consecuencias nefastas del fentanilo, una droga que es adulterada ilícitamente en laboratorios clandestinos y que ha provocado la muerte en Puerto Rico de unas 2,813 personas entre 2016 y 2023.

“El poder haber distribuido el Narcan a diversos comercios propició, sin duda alguna, más seguridad ciudadana durante las fiestas... pudimos mitigar el riesgo de fatalidad en estos dos eventos reportados. Así que logramos la meta de educar sobre la crisis de opioides que hay en Puerto Rico y también se salvaron vidas”, subrayó Serrano.

Es la primera vez que Assmca recurre a los comercios en medio de una actividad multitudinaria -estimada este año en 664,000 asistentes- para hacerlos parte de los esfuerzos de mitigación de muertes por sobredosis que se llevan a cabo localmente. La próxima actividad en la que se repartirán los antídotos será en las Justas de la Liga Atlética Interuniversitarias (LAI).

Como parte de la dinámica se orientó a los comerciantes que, voluntariamente, accedieron a recibir los estuches del Narcan -fármaco que se utiliza vía intranasal- y se les indicó que debían aplicar el medicamento “ante la mera sospecha” de que había una sobredosis.

Entre los síntomas de intoxicación por fentanilo se destaca dificultad respiratoria, pérdida de conciencia y la pupila extremadamente pequeña como del tamaño de un alfiler.

“Esa triada de síntomas nos dicen que pudiera ser una sobredosis y ante la mera sospecha recomendamos el uso de Narcan y se alerta, inmediatamente, al 9-1-1″, sostuvo al insistir que es meritorio que la persona impactada sea revisada clínicamente.

Cada “kit” entregado gratuitamente contiene dos dispositivos intranasales. Las instrucciones detallan que, si la persona intoxicada no reacciona a la primera dosis luego de dos a tres minutos de aplicada, se debe dar otro tratamiento intranasal.

“Si con esa segunda dosis tampoco responde y hay más Narcan disponible se puede utilizar”, agregó Serrano sobre el medicamento que bloquea los químicos de la familia de los opioides (heroína, oxicodona, morfina, fentanilo, entre otros) y evita que se adhieran a los receptores del sistema nervioso.

Actualmente, el Narcan se vende “over the counter” (sin receta médica) a un costo aproximado de $50.

Según Serrano, se hacen esfuerzos de política pública en la isla para que las aseguradoras lo incluyan en sus cubiertas.

Los médicos aclaran que el Narcan es efectivo para mitigar los efectos de opioides, pero no revierte el de otras sustancias como el alcohol o la xilacina. La xilacina, un potente tranquilizante aprobado para uso veterinario, es otra sustancia que trae de cabeza a las autoridades pues los consumidores lo mezclan para alargar y profundizar el efecto del fentanilo. Al no ser un opiáceo, no responde al Narcan.

En Puerto Rico, llamó recientemente la atención esta sustancia, pues en el juicio contra el convicto boxeador Félix Verdejo trascendió que, aparentemente, se utilizó el relajante para drogar y causarle la muerte a Keishla Rodríguez Ortiz.

Los comerciantes recibieron adiestramiento sobre cómo utilizar la medicación. ( Suministrada )

Datos provistos por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) a Primera Hora indican que de un total de 227 muertes por intoxicación reportadas entre enero y agosto del 2023, el 8.81% se produjeron por mezclas de cocaína, fentanilo y xilacina; y un 5.73% por mezclas de xilacina y fentanilo.

“Lo importante es que se sepa que este es un ejercicio salubrista enfocado en derechos humanos... es una estrategia de reducción de daños y fatalidades”, insistió Serrano sobre las gestiones para prevenir las muertes a causa de esta droga (fentanilo) que provoca el deceso de casi 100,000 personas al año en Estados Unidos.

Añadió que el plan de Assmca es adiestrar a más de 23,000 personas sobre el manejo adecuado de una sobredosis y la administración de naloxona intranasal. A estos fines se han hecho colaboraciones con diversas agencias gubernamentales y organizaciones de base comunitaria.

El Plan de Saturación de Naloxona para Puerto Rico busca distribuir sobre 82,500 kits de Narcan y cerca de 10,000 Fentanyl Test Strips (FTS), unas tiras que detectan la presencia de fentanilo en las drogas ilícitas que se venden en la calle y que, a gran escala, se producen en China y son distribuidas a la isla y Estados Unidos desde carteles de México.

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado sostuvo recientemente que en la isla se han distribuido unas 29,000 tiras de detección de fentanilo, principalmente, entre organizaciones sin fines de lucro que alcanzan directamente los espacios en los que se consume la droga. Además, se entregaron 12,600 kits de Narcan entre agencias de primera respuesta, incluyendo manejo de emergencias municipales y ambulancias privadas.

El Sistema de Monitoreo de Sobredosis y Uso de Naloxona (SMES) de la ASSMCA refleja una tendencia en aumento en casos de sobredosis, particularmente, entre los grupos demográficos entre 24 a 54 años de edad.

Cabe destacar que la Ley 35 del 2021 (Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de Opioides de Puerto Rico) protege a toda persona en Puerto Rico en un acto de “buena fe intervenga para ayudar a las víctimas de sobredosis” administrando un antídoto de opioide como la naxolona.