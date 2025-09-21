Con parque remodelado y cuartel policial nuevo.

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, reinauguró el icónico Parque Barbosa, ubicado en el Último Trolley, cuya reconstrucción incluye pistas y canchas, a un costo que sobrepasa los $12 millones.

“Hoy le devolvemos a San Juan un espacio histórico transformado en un parque de primer nivel. El parque Barbosa es ahora el corazón deportivo y recreativo de nuestras comunidades, con instalaciones modernas, seguras y accesibles para todos. Esta obra simboliza nuestro compromiso de acción continua: construir una ciudad capital vibrante y moderna con hechos, no con palabras”, expresó Romero Lugo durante el evento..

PUBLICIDAD

La inversión incluyó $3,608,079.45 provenientes de fondos FEMA para atender las reparaciones de daños provocados por el huracán María. Los restantes $8,811,475.27, provienen de fondos municipales destinados a la remodelación total de las facilidades.

Estos recursos permitieron llevar a cabo una transformación completa de las instalaciones, con la rehabilitación de la pista atlética certificada para competencias nacionales, la remodelación del parque de pelota con nuevas gradas y “backstop”, la reconstrucción de la cancha de baloncesto bajo techo y de las canchas de tenis y pickelball, así como la integración de nuevas canchas de voleibol y tenis playero, una mini cancha de soccer, un área especial para mascotas, la primera cancha de bici-polo en San Juan.

Además, el parque cuenta ahora con una pista de patinaje, un área de bochas inclusiva, un parque infantil con equipos seguros y senderos peatonales. A esto se suman otras mejoras como la escarificación y asfaltado de estacionamientos, la remodelación de baños y camerinos con accesibilidad conforme a la Ley ADA, y la instalación de nuevas luminarias, verjas, cámaras de seguridad y botones de pánico.

“El rescate de este parque histórico es mucho más que cemento y verjas nuevas; es devolverle a la gente un espacio de orgullo, un lugar de encuentro intergeneracional y una plataforma para que niños, jóvenes y adultos se desarrollen en el deporte y la recreación”, añadió Romero Lugo.

El Parque será sede de una programación deportiva municipal a través del programa Impacto Deportivo, con clínicas de béisbol, baloncesto, fútbol y tenis de campo, además de actividades emergentes como pickleball, beach tennis y beach volley.

PUBLICIDAD

Las canchas estarán disponibles para alquiler mediante un sistema de reservas en línea a través de la página de internet sanjuan.pr

Nueva Policía Turística de San Juan

El alcalde también anunció el nuevo Cuartel de la Policía Municipal para la zona turística.

El centro, con capacidad para 100 policías municipales, se logra tras la creación de la Unidad de Policía Turística.

Los agentes asignados a dicha unidad recibirán 32 horas de capacitación especializada en inglés básico, historia local, derechos humanos y trato al turista. ( Suministrada )

La jurisdicción de la zona turística se extiende desde el Puente Dos Hermanos hasta los límites del área de Isla Verde, incluyendo toda la costa y la marginal adyacente a la Avenida Baldorioty de Castro.

El cuartel contará con un moderno centro de monitoreo de 68 cámaras con inteligencia artificial y 10 Call Boxes (botones de pánico para emergencias) en puntos estratégicos.

Además, el patrullaje en la zona se refuerza con nuevos vehículos que incluyen 7 patrullas, 12 motoras, 2 bicicletas y 3 vehículos Can-Am. Las nuevas patrullas asignadas a la zona turística son parte de una nueva inversión de $1,150,441realizada por la administración de Romero Lugo para la adquisición de 17 nuevas patrullas para los cuarteles de San Juan.

El alcalde firmó la Orden Ejecutiva MSJ-22, mediante la cual se crea oficialmente la Nueva Policía Turística de San Juan, dedicada a proteger zonas de alto valor turístico y cultural. Los agentes asignados a dicha unidad recibirán 32 horas de capacitación especializada en inglés básico, historia local, derechos humanos y trato al turista.

Además, se establecerá un Coordinador en Asuntos Turísticos para trabajar junto al sector hotelero, portuario y comercial, fortaleciendo la seguridad en playas, plazas, monumentos y hoteles.

PUBLICIDAD

“Con la apertura de este cuartel turístico reforzamos la presencia de la Policía Municipal en las zonas de mayor actividad turística y comunitaria. Esta instalación nos permite ofrecer más patrullaje preventivo y mejorar la respuesta inmediata a cualquier situación. De esta forma garantizamos mayor tranquilidad tanto a los residentes como a quienes visitan la ciudad capital”, destacó Romero Lugo.

El centro, con capacidad para 100 policías municipales, se logra tras la creación de la Unidad de Policía Turística. ( Suministrada )

El alcalde indicó que también se reforzó la Oficina de Manejo de Emergencias en el área del Último Trolley con nuevas unidades y equipo tecnológico de primera respuesta. Se adquirieron seis unidades Chevrolet Tahoe Police Package y una nueva embarcación modelo Midnight Express de 39 pies valorada en $700 mil equipada con radar, drones y cámaras térmicas para labores de rescate y respuesta marítima.

Por otro lado, San Juan se convierte en el primer municipio en implementar cámaras corporales en su sistema de Emergencias Médicas, promoviendo transparencia y confianza ciudadana.

“Cada inversión en seguridad y emergencias es un impacto directo en la tranquilidad de nuestra gente. Nos hemos propuesto que San Juan no solo sea una ciudad capital vibrante y moderna, sino también un lugar seguro donde las familias puedan vivir y disfrutar plenamente”, concluyó Romero Lugo.