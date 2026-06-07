Con el fin de fortalecer la prevención del crimen y reforzar la protección a la ciudadanía, los municipios de San Juan y Bayamón formalizaron hoy un acuerdo colaborativo de seguridad que permitirá el intercambio de tecnología, información y recursos especializados entre ambas ciudades.

“La seguridad de nuestros ciudadanos exige que los gobiernos municipales identifiquen nuevas maneras de trabajar juntos. Este acuerdo nace de la convicción de que siempre podemos hacer más para proteger a nuestras comunidades y fortalecer las herramientas disponibles para combatir el crimen y responder a emergencias. Cuando encontramos oportunidades para colaborar, tenemos la responsabilidad de aprovecharlas. Eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy”, expresó el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo.

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Como parte de la colaboración, ambos municipios podrán compartir imágenes, grabaciones y datos captados por sus respectivos sistemas de vigilancia cuando los incidentes ocurran dentro de sus jurisdicciones o tengan impacto en ambas ciudades. Además, integrarán plataformas tecnológicas especializadas que permitirán agilizar el acceso a información necesaria para apoyar investigaciones criminales, operativos de seguridad y situaciones de emergencia.

“Las herramientas tecnológicas han transformado la manera en que se realizan investigaciones y se atienden incidentes de seguridad. Integrar capacidades permite acceder a información de manera más rápida y utilizar mejor los recursos disponibles. Esa coordinación fortalece el trabajo diario de nuestros equipos y mejora la capacidad de respuesta operacional. Ese es uno de los principales beneficios de esta alianza”, expresó el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.

Actualmente, el Municipio de San Juan cuenta con cerca de 1,200 cámaras de vigilancia instaladas en sectores estratégicos de la ciudad, 22 lectores de tablillas, sistemas de inteligencia artificial para la identificación de vehículos, cinco torres de vigilancia solar autónomas, tres centros de comando móviles, una flota de cuatro drones y un Laboratorio de Evidencia Digital que apoya investigaciones y el análisis de evidencia tecnológica relacionada con asuntos de seguridad pública.

Por su parte, Bayamón cuenta con el Centro de Tecnología Avanzada en Sistemas de Seguridad (TASS), 235 cámaras de vigilancia distribuidas estratégicamente en la ciudad, 54 cámaras con sistemas de foto-lectura de tablillas ubicadas en vías principales y un Fusion Center para monitoreo e inteligencia criminal. Además, opera nueve torres de vigilancia electrónica en tiempo real equipadas con cámaras de alta definición, tecnología termal, detección de disparos y sistemas de fotolectura de tablillas. Su infraestructura tecnológica también incluye un centro de comando móvil, drones de vigilancia, un drone de carga, un drone submarino y una fuerza policiaca municipal equipada en su totalidad con cámaras corporales (Body Cams).

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“La seguridad pública requiere preparación constante y personal capacitado para enfrentar nuevos retos. Por eso este acuerdo también promueve el intercambio de experiencias, capacitación y mejores prácticas entre nuestros equipos. La preparación continua sigue siendo una pieza esencial de cualquier estrategia de seguridad efectiva. Ese componente también forma parte importante de esta colaboración. Fortalecer a nuestro personal es tan importante como fortalecer nuestras herramientas tecnológicas”, añadió Rivera Cruz.

El acuerdo también promueve el intercambio de adiestramientos entre los cuerpos de ley y orden municipales con el propósito de fortalecer capacidades operacionales, mejorar la coordinación intermunicipal y compartir conocimiento y experiencias en áreas especializadas de seguridad pública.

Además del intercambio de información, el acuerdo permite el préstamo temporal de equipo especializado de vigilancia entre ambos municipios para reforzar operativos de seguridad y eventos especiales, incluyendo cinco torres de vigilancia solar autónomas y tres centros de comando móviles. Asimismo, permitirá que el Municipio de San Juan ponga a disposición su Laboratorio de Evidencia Digital para apoyar el análisis, procesamiento y manejo de evidencia tecnológica relacionada con investigaciones y asuntos de seguridad pública. Como parte de la colaboración, San Juan también podrá brindar apoyo especializado mediante su flota de cuatro drones para labores de vigilancia, monitoreo, búsqueda y manejo de emergencias, sujeto a las autorizaciones y reglamentación aplicable de la Administración Federal de Aviación (FAA).

“Este acuerdo no debe verse como un punto de llegada, sino como un punto de partida. Nuestra aspiración es continuar identificando oportunidades para fortalecer la colaboración entre municipios y ampliar las herramientas disponibles para proteger a nuestras comunidades. Mientras más gobiernos municipales trabajen de manera coordinada, mayor será nuestra capacidad colectiva para enfrentar los retos que afectan la seguridad en Puerto Rico. Ese es un esfuerzo que vale la pena impulsar”, concluyó Romero Lugo.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028 y permitirá a ambos municipios continuar fortaleciendo sus capacidades de prevención, investigación y respuesta mediante la colaboración, el intercambio de información y el uso estratégico de tecnología y recursos especializados al servicio de la seguridad ciudadana.