El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia calificó hoy como un asunto electoral, la controversia que rodea al alcalde San Juan, Miguel Romero Lugo con un asfalto que según el incumbente novoprogresista le fue donado “a las comunidades” mientras era senador por la Capital.

“Es un asunto electoral, el contralor electoral (Walter Vélez) aparentemente lo va a investigar y veremos el resultado de esa investigación, pero tengo que decir que aquí la diferencia que he visto versus otros, es que veo al alcalde dando cara y contestando directamente lo que se le plantea y eso tengo que decir que es lo correcto”, dijo el gobernador a preguntas de periodistas tras participar en la Convención sobre Manejo de Emergencias, en el Distrito de Convenciones, en Miramar.

“Él también ha indicado, porque lo vi en los medios, es que ha dado cara, dijo que eso no se coordinó desde su comité de campaña”, sostuvo Pierluisi Urrutia ante las declaraciones que hizo desde ayer el alcalde novoprogresista en varios medios de comunicación.

Romero Lugo dijo que el asfalto fue un regalo de JR Asphalt, que “fue totalmente gratuito, no se utilizaron fondos públicos, fue coordinado por las comunidades y eso está así sometido por escrito a la Oficina del Contralor Electoral desde el año 2020″.

La compañía JR Asphalt, de Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas, está mencionada en las acusaciones que la Fiscalía Federal presentó contra los ahora exalcaldes, Félix “El Cano” Delgado, de Cataño y Eduardo Cintrón, de Guayama.

“Lo que he visto es que el Alcalde (de San Juan) ha dado cara, ha negado las imputaciones, eso es diferente a lo que he visto con otros alcaldes señalados”, dijo el gobernador. “Él ha negado puntualmente las imputaciones”, dijo cuando se le preguntó si le parecían razonables las explicaciones de Romero Lugo.

-”El alcalde dijo hoy que fue un asfalto que le regalaron a las comunidades a través de su oficina legislativa”, le inquirió un reportero.

“Por eso, él está siendo bien específico”, sostuvo Pierluisi.

-”Pero la contralora (Yesmín Valdivieso) dice que ese no es el proceso regular”, insistió el periodista.

“Lo que he visto es que el Contralor Electoral indicó en los medios que va a investigar el asunto para determinar si hubo una violación de la ley electoral, pues veremos el resultado de esa investigación. Pero el alcalde insiste que como alcalde aquí no ha habido irregularidad alguna, que lo que haya sucedido cuando era senador él insiste en que no hubo ningún acuerdo ni promesa para recibir ese servicio o ese asfalto a cambio de una gestión oficial, que no hubo tal cosa”, expresó el mandatario.

Indicó que Romero Lugo también ha indicado, “porque lo ví en los medios, que eso no se coordinó desde su comité de campaña”.

El gobernador dijo que Romero Lugo lo llamó tan pronto salió a relucir el asunto en los medios de comunicación. “Me llamó para decirme básicamente lo mismo que ha dicho en los medios”, sostuvo.