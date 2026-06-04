Ante los aumentos en el costo de vida, el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en inglés recibirá en el próximo año fiscal federal, que inicia en octubre, más fondos para repartir entre los beneficiarios.

La directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Gabriella Boffelli, detalló este jueves, durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza, que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos llevará hoy mismo a votación la medida que asigna los fondos del Departamento de Agricultura federal (USDA, en inglés).

“Ahí hay unos fondos muy importantes para Puerto Rico. Además de un incremento anual del PAN, donde vamos a ver un incremento de $77.8 millones, también ese proyecto incluye financiamiento para otros programas en Puerto Rico, como los comedores escolares, el Summer EBT Program. Así que hay varias provisiones bien importantes para Puerto Rico”, precisó.

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Según había comunicado el pasado martes el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Mayoral, con esta asignación adicional de $77.8 millones, Puerto Rico recibirá para el próximo año fiscal federal un total de $3,056,754,000 para el PAN.

Aunque la Cámara federal apruebe la medida, todavía falta que el Senado considere el proyecto presupuestario, lo apruebe y se envíe a la firma del presidente Donald Trump.

Boffelli informó que se tiene hasta el 30 de septiembre para culminar todo este proceso legislativo.

Tras ser aprobado, es al Departamento de la Familia a quien le corresponde distribuir los fondos entre los participantes del programa, que fluctúan entre 1.3 a 1.2 millones de personas.

“Esto es una asignación, así que estos son los fondos. No hay ningún tipo de cambio en los criterios federales ni en los requisitos (para aceptar más beneficiarios)”, aclaró la funcionaria, al precisar que el dinero adicional se debe repartir entre los participantes del PAN durante el año fiscal 2027.