El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, y la licenciada Fabiola Ansótegui contrajeron matrimonio ayer en una ceremonia íntima y privada, rodeados de sus seres queridos más cercanos en La Fortaleza.

Este emotivo evento marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de la pareja.

”Ayer, a eso de las cinco de la tarde, junto a nuestras familias y amigos íntimos, celebramos nuestro matrimonio. Ahora comienza la etapa más feliz de nuestras vidas”, expresaron los esposos.

Pierluisi ya había indicado que sería un evento en el que solo asistirán familiares y personas muy allegadas.

"Ayer, a eso de las cinco de la tarde, junto a nuestras familias y amigos íntimos, celebramos nuestro matrimonio. Ahora comienza la etapa más feliz de nuestras vidas", expresaron los esposos. ( Suministrada )

“Va a ser realmente una boda íntima, de familia inmediata y amistades íntimas. O sea, que no va a ser un gran evento. No va a ser un gran evento, ni nada. Va a ser my privado, muy íntimo. Es algo realmente personal mío y de Fabiola. No voy a atender eso como un evento público. No será así”, indicó el primer mandatario a Primera Hora en noviembre pasado.

Pierluisi se comprometió el 14 de diciembre del 2023.

Fue la segunda boda de un mandatario en el Palacio de Santa Catalina en tiempos modernos. La exgobernadora Sila María Calderón también contrajo nupcias en La Fortaleza el 10 de septiembre de 2003 con el expresidente del Banco de Desarrollo Económico, Ramón Cantero Frau.