La esperada boda del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y la licenciada Fabiola Ansótegui Blanc será este próximo sábado, 7 de diciembre.

La actividad, según confirmó a El Nuevo Día la secretaria de Prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, será en la mansión ejecutiva.

Fuentes cercanas al primer ejecutivo aseguraron a El Nuevo Día que el sacerdote de la parroquia Stella Maris, en Condado, Antonio José Vázquez Colón, mejor conocido como padre Tito, oficializará la ceremonia, a la que están invitados cerca de100 personas.

Pierluisi ya había indicado que sería un evento en el que solo asistirán familiares y personas muy allegadas.

“Va a ser realmente una boda íntima, de familia inmediata y amistades íntimas. O sea, que no va a ser un gran evento. No va a ser un gran evento, ni nada. Va a ser my privado, muy íntimo. Es algo realmente personal mío y de Fabiola. No voy a atender eso como un evento público. No será así”, indicó el primer mandatario a Primera Hora en noviembre pasado.

Pierluisi se comprometió el 14 de diciembre del 2023.

Será la segunda boda de un mandatario en el Palacio de Santa Catalina en tiempos modernos. La exgobernadora Sila María Calderón también contrajo nupcias en La Fortaleza el 10 de septiembre de 2003 con el expresidente del Banco de Desarrollo Económico, Ramón Cantero Frau.