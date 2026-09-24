Tras una noche en la que sobre 200,000 abonados se quedaron sin servicio de energía eléctrica, la empresa LUMA Energy no proyecta para este jueves relevos de cargas a causa de insuficiencia de energía.

El “resumen de energía” publicado en su página cibernética expone que habría 294 megavatios de reserva en las horas pico de demanda, que suelen ser de 5:00 p.m. a 11:00 p.m.

Anoche, sin embargo, LUMA informó que se reportó un “evento” en la subestación de Sabana Llana, en Carolina. Este incidente provocó que sobre 200,000 abonados quedaran sin servicio.

“Nuestros equipos continúan trabajando para identificar y atender las áreas que aún permanecen sin servicio”, informó la empresa a eso de las 8:00 a.m. de este jueves, ya cuando se había logrado inyectar energía al sistema.

PUBLICIDAD

A las 9:00 a.m., la empresa notificó que quedaban 7,888 clientes sin servicio, la mayoría en la zona de Carolina con 3,210 abonados.

Fue a eso de las 9:30 p.m. de ayer que ocurrió el “evento”, que dejó a miles sin luz.

Genera PR, a cargo de la generación de energía, lo tipificó en sus redes sociales como un “disturbio en la red de transmisión operada por LUMA Energy”, que ocasionó problemas para la Central San Juan y en Cambalache, en Arecibo.

A eso de las 12:30 a.m. de hoy, Genera informó que la Unidad 5 de Central San Juan logró entrar en operaciones.

Señaló que en esta central quedan las unidades Trailer Mounted fuera de servicio. Se trabajaba para regresarlas a funcionar.

Mientras tanto, las Unidades GT2 y GT3 de Central Cambalache también pudieron regresar a funciones a medianoche.

“Estaremos compartiendo información adicional a medida que esté disponible”, prometió Genera.

“Comprendemos la frustración que sienten los clientes cuando pierden el servicio eléctrico. El sistema de generación, transmisión y distribución de Puerto Rico es operado por múltiples entidades, y el rol de Genera PR es informar con transparencia sobre lo ocurrido y su impacto en nuestras operaciones. Estas explicaciones no buscan evadir responsabilidad, sino delimitarla: Genera PR es responsable del 60% de la generación de energía del país, no de cómo esta llega a los consumidores”, añadió en sus publicaciones de las redes sociales.

Por otro lado, el Zar de Energía, Josué Colón, informó en la mañana de este jueves que “LUMA Energy continúa con los trabajos en el Centro de Transmisión de Sabana Llana, donde anoche ocurrió una avería que afectó múltiples subestaciones y líneas en la zona metropolitana y municipios del norte hasta Fajardo. El personal técnico de Genera Puerto Rico restableció las unidades que se vieron afectadas”.

El funcionario también dio cuenta de que hay generación suficiente para poder operar durante el día, incluidas las horas pico de consumo.