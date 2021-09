La secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz, evadió este sábado explicar las razones por las que removió de su puesto a la directora de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Yaitza Maldonado.

Según afirmó en una conferencia de prensa, “la licenciada Maldonado ya no está fungiendo como parte de nuestro equipo de trabajo. La realidad es que este es un puesto de libre remoción y no tengo que entrar en detalles. Pero sí, te estoy certificando que ya no está trabajando con nosotros”.

Se le insistió si la remoción estuvo ligada a un posible mal uso de fondos públicos o federales, pero rechazó que estuviese relacionado a esta circunstancia.

“Nada tiene que ver con nada de esto. Constantemente, nosotros hacemos cambios en el Departamento para maximizar los esfuerzos”, sostuvo, tras participar de una actividad en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

Por su parte, la secretaria de la gobernación, Noelia García, rechazó también la teoría de que el cambio estuvo relacionado a negligencia o corrupción.

“Siempre hay cambios para maximizar los recursos que tenemos a nuestro alrededor”, dijo.

García también negó que la movida de Maldonado se deba a que esta supuestamente se opuso a a referir a cuatro empleados de Familia al Departamento de Justicia por posibles negligencias en la evaluación del caso de Jeiden Elier Santiago Figueroa, el niño de 8 años que murió el pasado 9 de agosto a causa de un severo trauma corporal al que fue sometido mientras se encontraba en custodia de su progenitor, Jonathan Santiago Cortés.

“La remoción no responde a eso”, puntualizó, mientras la secretaria de la Familia movía la cabeza en señal de rechazo.

García también anticipó más cambios en el gabinete de Pedro Pierluisi.

“Siempre hay cambios para maximizar los recursos que tenemos alrededor. Van a seguir habiendo cambios en la medida en que identifiquemos cuáles las habilidades, fortalezas, destrezas y recursos disponibles. La administración no es estática y se persiguen cambios para maximizar el servicio que prestamos”, dijo.

Maldonado provenía del Departamento de Educación, donde se desempeñó como secretaria auxiliar de Asuntos Legales y Política Pública, y solo llevaba unas cuatro semanas en la posición. La Adfan será dirigida interinamente por Glenda Gerena.