En lo que llamó un “mensaje de campaña de conciencia social”, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, pidió a los puertorriqueños que eviten las aglomeraciones a la hora de acudir a centros comerciales a gastar los $1,400 de estímulo económico que recién han comenzado a desembolsar la agencia a 1,800,000 familias.

Entre otras cosas, expuso que el “que te haya depositado $1,400 en tu cuenta de banco no te hace inmune al COVID” y que el dinero no es una vacuna contra la mortal enfermedad.

Las expresiones del secretario de Hacienda se dieron durante una orientación al pueblo sobre la distribución del tercer incentivo federal otorgado para estimular la economía en tiempos de coronavirus.

La proyección de Hacienda es que en una cuatro a cinco semanas se inyecten a la economía unos $3,500 millones a $3,600 millones con la entrega de este incentivo.

“Yo no entro en los patrones de consumo, porque me es irrelevante para mí, no es mi campo, el que las personas dispongan de su dinero como sí entienden. Sí les traigo un mensaje de concientización en el contexto que estamos viviendo ahora mismo: Que te haya depositado $1,400 en tu cuenta de banco no te hace inmune al COVID. Ojo cuando vayas a invertir ese dinero cómo nos comportamos socialmente, velando por el distanciamiento físico, no aglomerándonos en centros comerciales o en localidades comerciales, teniendo amor al próximo. Yo creo que son esos principios rectores que van a hacer fundamentales tenerlo en nuestra conciencia de cara a las próximas semanas, porque aquí van a haber personas que van a tener $5,600, $7,000 depositados de la noche a la mañana. Y qué bueno, para eso es que hemos trabajado todo esto durante los pasados meses. Pero no quisiera que esto se convirtiese en un evento trágico para más familias puertorriqueñas fuera de las 2,000 y tantos que ya han perdido a sus seres queridos”, sostuvo Parés Alicea.

Añadió que “los $1,400 entran en la cuenta de banco, no son una vacuna y no son la cura del COVID. El COVID sigue viviendo entre nosotros y es nuestra responsabilidad velar por nosotros y por todos nuestros seres queridos y nuestros pares en Puerto Rico”.

Este incentivo federal llega en el peor repunte de casos que enfrenta Puerto Rico desde que la pandemia comenzó a mediados de marzo de 2020.

Según se ha informado en Primera Hora, el pasado 5 de abril se registraron 1,554 infecciones, la más alta hasta el momento. La segunda cifra récord fue el 23 de noviembre con 1,363 registros.

En total, la pandemia ha ocasionado en la Isla 2,162 muertes. Mientras, ya suman 103,957 los casos confirmados de COVID-19.