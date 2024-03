Decenas de simpatizantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) se congregaron al mediodía de este lunes frente a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en Hato Rey para repudiar la decisión del juez Anthony Cuevas Ramos de descalificar a cinco candidatos de la colectividad al amparo de que no sometieron endosos.

La actividad de protesta denominada “Jornada por la democracia”, es la primera de varias manifestaciones que el MVC llevará a cabo.

El coordinador general de la colectividad, Manuel Natal Albelo, dijo que la decisión del juez “ha sido una chispa entre el pueblo que está indignado y que quiere un cambio”.

Natal Albelo indicó que la decisión no afectará la alianza de la colectividad con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) de cara a las elecciones generales el próximo 5 de noviembre.

“En el pasado dijeron que la alianza está prohibida, que no se podía y encontramos la forma. Lo mismo va a ocurrir con estas candidaturas. Estamos convencidos de que mientras más resistencia y más obstáculos, con más entusiasmo la gente va a salir a votar por un cambio. No hay mal que por bien no venga y esto ha sido una chispa para que la gente sepa que tenemos que darlo todo para ganar en las próximas elecciones”, sostuvo Natal Albelo.

A la protesta también asistió la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago y otros líderes pipiolos. El secretario general de ese partido y candidato a gobernador por la Alianza, Juan Dalmau, no participó de la protesta porque se encuentra de viaje fuera de Puerto Rico, según se informó.

También encabezaban la protesta los cinco candidatos descalificados por la decisión judicial, la candidata a comisionada residente por la Alianza, Ana Irma Rivera Lassén y los candidatos a la legislatura, Mariana Nogales, Myrna Conty, Miguel Santiago y Rafael Bernabe.