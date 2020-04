Contrario a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, el encargado del task force médico, Segundo Rodríguez reconoció hoy que la fracasada compra de dos millones de pruebas por $38 millones a una empresa sin experiencia en estos asuntos demuestra que “hay mucho por mejorar”.

Rodríguez también difirió de la mandataria en torno a si se pueden ir abriendo actividades económicas en el País, cuando sólo se han hecho alrededor de 12 mil pruebas del coronavirus.

“Si no tenemos pruebas no podemos tomar decisiones en las que pese más la parte económica que la humana”, dijo el médico, aunque agregó que ante la situación “en la que estamos los números son alentadores”. También dijo que le gustaría tener “un poquito más de información del task force”.

El médico, quien estuvo bajo fuego hoy por más de seis horas en las vistas investigativas de la Comisión de Salud de la Cámara, admitió que la cantidad de pruebas hechas en Puerto Rico es muy baja, mientras se han comprado unas 350 mil entre las moleculares y las rápidas.

“Es algo que se debe investigar, no tengo una contestación específica”, dijo el cirujano en su testimonio bajo juramento. Sin embargo, el también rector del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), fue contradictorio cuando dijo que los números de la pandemia “son alentadores”, porque la ocupación de camas en los cuidados intensivos y en los hospitales es bastante baja y la cantidad de muertes no es alta.

-¿Si no se han utilizado más de 300 mil pruebas, cómo es posible comprar dos millones?, ¿Si se hubieran comprado estarían allí sin utilizarse?, le preguntó el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales.

“Las pruebas que llegan tan pronto se puede, se despachan… Las pruebas se han repartido”, sostuvo el líder del task force.

Morales preguntó también a Rodríguez si la compra de pruebas a Apex se había manejado adecuadamente como alega la gobernadora y su respuesta fue: “creo que hay muchas cosas para mejorar”.

-¿Hubo expertos trabajando en esa orden de compra como dijo la gobernadora en la conferencia de prensa?, inquirió el legislador.

“Los pasos a los que se estaba refiriendo la gobernadora, es una vez se hace la compra, pero creo que tenemos que mejorar, tener procesos más definidos en los casos de emergencia. Se trató de hacer con la forma 113 en el Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD), pero la parte de compras es muy importante", sostuvo.

-¿Se reunió con algún suplidor donde estuviera presente la gobernadora?, le preguntó Morales.

“Que yo recuerde no”, respondió el médico. "No me he reunido con nadie. Que yo recuerde no me he reunido con ningún suplidor ni con nadie de Fortaleza”, agregó Rodríguez.

No obstante, indicó que fue invitado por la Mansión Ejecutiva a una reunión con laboratorios privados y hospitales. “No se si ha habido un suplidor, pero la reunión no fue para discutir propuestas”, alegó.

Otro miembro del task force, el cirujano endocrinólogo William Méndez, quien declaró casi en horas de la noche, refutó algunas partes del testimonio de Rodríguez.

Méndez, quien tomaba “las minutas” de las reuniones del task force dijo que se enteró “por la prensa” del mensaje de texto que Rodríguez dijo en las vistas que recibió de Juan Maldonado a nombre de Apex y que le había dado su número de celular al excontratista del RCM, Tito Laureno.

“Esa recomendación del millón de pruebas nunca se habló allí (en el task force). Nunca el doctor Rodríguez dijo de ese texto. Puedo decir que diferentes miembros del task force traían a colación que se recibían informes de que había disponibilidad de pruebas aquí o allá, pero nunca se hizo una recomendación de un vendedor específico en la que yo estuviera presente”, sostuvo.

El cirujano endocrinólogo indicó que por lo que ha leído la compra fallida de pruebas a Apex fue “una comedia de errores”.

El también integrante del task force, el ginecólogo Juan Salgado, quien también estaba citado para comparecer a las vistas hoy, se excusó a través de un abogado, por compromisos previos. Salgado sería citado para comparecer este viernes.