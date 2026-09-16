Tras realizar con éxito un proyecto piloto “que procura atender experiencias adversas en la niñez” en las escuelas República del Perú, en San Juan, y Marín Solá, en Guayabo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, propuso extender a otras escuelas públicas la iniciativa “Organizando mi Equipaje”.

“Los resultados han sido espectacularmente buenos”, aseguró el líder del Senado, respaldado por el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, en una conferencia de prensa en el Capitolio.

El proyecto piloto se enfocó en atender el bienestar emocional, la comunicación y la participación de los estudiantes. Según Rivera Schatz, demostró tener mayor éxito en los estudiantes más pequeños impactados.

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Fueron sobre 40 estudiantes entre las edades de 8 y 18 años los que participaron de esta propuesta senatorial, ejecutada a través de la Oficina para el Fortalecimiento Social, Comunitario y Bases de Fe del Senado y el Instituto de Psicotraumatología de Puerto Rico.

Cada grupo recibió 12 sesiones que integraron estrategias cognitivo-conductuales, aprendizaje socioemocional, expresión artística, actividades recreativas y técnicas de relajación.

Un análisis realizado por el Instituto detectó que el 82% de los estudiantes participantes reportó algún nivel de mejoría en sus cursos.

Además, se detectó que el 80% de los participantes mostró mayor capacidad para identificar y nombrar sus emociones, mientras que el 75% fortaleció sus habilidades de comunicación emocional. Durante las sesiones también se observó una disminución de las conductas de aislamiento en el 70% de los participantes. Asimismo, el 72% identificó estrategias para manejar pensamientos negativos y el 65% utilizó las técnicas de relajación aprendidas.

“Cada estudiante merece aprender en un ambiente seguro y contar con herramientas para enfrentar las situaciones que afectan su bienestar. Este proyecto demuestra que escuchar y ofrecer apoyo a tiempo puede producir resultados positivos en la vida de nuestros niños y jóvenes. Continuaremos respaldando iniciativas que amplíen sus oportunidades de desarrollarse, aprender y construir un mejor futuro”, expresó Rivera Schatz.

Mientras tanto, el secretario de Educación señaló que “este es un ejemplo más de cómo las alianzas y ese trabajo externo, donde se le da la importancia a la escuela y al estudiante, transforma… Gracias por esta iniciativa y acogemos esa invitación de que más escuelas se vayan uniendo a esto. Nosotros no trabajamos con máquinas en las escuelas; trabajamos en la formación de seres humanos. Hablamos siempre del desempeño académico, pero hay una mochila que carga este estudiante de su entorno, de su casa, de su comunidad, de sus vivencias, que requiere dotarlo de herramientas para poderlas enfrentar en la vida”.

Según se describió, bajo este proyecto se buscó crear espacios seguros de expresión y acompañamiento para estudiantes expuestos a situaciones de violencia, conflictos familiares, pérdidas significativas, pobreza, desplazamientos, acoso escolar y otras experiencias que pueden afectar su estabilidad emocional, social y académica.

“Este proyecto nos permitió acercarnos a los estudiantes que enfrentan estrés continuo que les imposibilita aprender y desarrollarse académicamente de forma satisfactoria. Incluso que su desarrollo psicoemocional pueda estar comprometido. Los resultados confirman que, cuando reciben apoyo consistente de los adultos y herramientas apropiadas, nuestros niños y jóvenes responden, participan y desarrollan nuevas capacidades para enfrentar experiencias difíciles o con capacidad de impactar profundamente su desarrollo. Ambas escuelas solicitaron la continuación del programa, lo que evidencia su pertinencia para las comunidades atendidas”, describió la directora de la Oficina senatorial a cargo del proyecto, Ellyam Martínez.