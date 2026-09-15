La falta de una licencia de desperdicios biológicos y la ausencia de trabajadores sociales, así como problemas de mantenimiento de las instalaciones, entre otros, fueron parte de las deficiencias que el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Oscar Morales, identificó luego de una inspección ocular en los residenciales de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) ubicados en San Juan, principalmente en el complejo de varones.

Según trascendió en la investigación, se constató que previo al mes de septiembre de 2026, ninguno de los residenciales contaba con Licencia de Botiquín ni con Licencia de Desperdicios Biológicos. Asimismo, se identificó la necesidad de contar con trabajadores sociales en ambas instalaciones o, en su defecto, con asistentes de servicios psicosociales o manejadores de casos que permitan fortalecer el manejo y seguimiento de los participantes.

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“Nuestra responsabilidad como Comisión de Salud es mirar de cerca cómo están funcionando estas facilidades y asegurarnos de que los participantes reciban servicios en ambientes seguros, adecuados y dignos. No podemos conformarnos con que existan reportes de deficiencias; hay que verificar que se atiendan y que los recursos públicos se utilicen correctamente”, expresó el senador Morales.

Problemas en el residencial de varones

La inspección evidenció múltiples problemas relacionados con la infraestructura y el mantenimiento de la instalación para varones. Entre los hallazgos se encuentran:

1. El comedor permanece sin aire acondicionado ni abanicos desde mayo de 2026, a pesar de que la situación ha sido reportada.

2. Se observaron filtraciones en distintas áreas del edificio, aun cuando se realizó un trabajo de sellado de techo. La Comisión dará seguimiento para determinar si los trabajos contratados fueron completados adecuadamente, si presentaron deficiencias y si las facturas correspondientes fueron pagadas.

3. Existen plafones ausentes o deteriorados en varias áreas. En una de ellas se observó incluso un cubo utilizado para recoger agua producto de una filtración.

4. Se identificaron puertas de baños deterioradas.

5. El Salón A de habitaciones se encuentra fuera de uso debido a la falta de iluminación y aire acondicionado.

6. Persisten problemas de iluminación en varias áreas de la instalación, a pesar de que las deficiencias han sido reportadas.

7. Uno de los hallazgos que generó mayor preocupación fue el estado de las tres cisternas de 600 galones instaladas hace aproximadamente un año, las cuales no se encuentran operacionales debido a un problema de ingeniería identificado desde su instalación.

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Según la información compartida tras la inspección, las cisternas nunca han estado operacionales, a pesar de las advertencias realizadas sobre la deficiencia del trabajo. Se indicó que la Comisión de Salud realizará el seguimiento correspondiente para determinar qué ocurrió con el proyecto, si los trabajos fueron completados conforme a lo contratado y si se efectuó el pago por un servicio que no cumplió con su propósito.

De igual forma, se identificaron cinco cámaras de seguridad averiadas, cuyo daño habría ocurrido durante los trabajos de sellado de techo realizados por un contratista. Al momento de la inspección, varios meses después, estas cámaras aún no habían sido reparadas.

“Aquí hay situaciones que no pueden seguir esperando. Cuando hablamos de una instalación que atiende a personas que necesitan servicios de salud mental y recuperación, las condiciones físicas, la seguridad y la continuidad de los servicios tienen que ser prioridad. Vamos a investigar cada uno de estos señalamientos y exigir las respuestas correspondientes”, sostuvo Morales en declaraciones escitas.

Situación favorable en el residencial de mujeres

En contraste, durante la inspección al residencial de mujeres de ASSMCA en San Juan se encontraron instalaciones en excelentes condiciones de limpieza y mantenimiento. Además, se constató que las cisternas y la planta eléctrica se encuentran operacionales, garantizando recursos importantes para la continuidad de las operaciones ante una interrupción del servicio eléctrico o de agua.

Otro aspecto destacado durante la visita fue el manejo de los medicamentos controlados. Estos se encuentran almacenados en una caja fuerte con doble puerta de seguridad, con cajas adicionales bajo llave dentro de la propia caja fuerte, lo que representa un sistema adecuado para el almacenamiento y control de estos medicamentos. La facilidad también cuenta con un espacio habilitado para una participante que reside junto a su hijo recién nacido, atendiendo las necesidades particulares de esta población.

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No obstante, al igual que en el residencial de varones, se identificó la necesidad de fortalecer el componente de personal psicosocial para garantizar un adecuado seguimiento de los participantes.

El senador Morales enfatizó que los hallazgos serán objeto de seguimiento por parte de la Comisión de Salud y que las inspecciones a instalaciones de ASSMCA continuarán como parte de su labor fiscalizadora.

“Estas visitas no son para buscar culpables de antemano. Son para conocer la realidad, documentar los hallazgos y asegurarnos de que se corrija aquello que no está funcionando. Cuando se trata de servicios de salud mental y recuperación, nuestra prioridad tiene que ser siempre la seguridad, la dignidad y el bienestar de los participantes”, concluyó el presidente de la Comisión de Salud.

Primera Hora solicitó una reacción de ASSMCA a los señalamientos levantados por el senador Morales, y está a la espera de esa respuesta.