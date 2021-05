La designada secretaria de Educación, Magaly Rivera Rivera, no obtuvo este viernes los votos para ser confirmada al cargo.

Su designación fue colgada en una votación 12 a favor y 14 en contra.

Bajo este escenario, Rivera Rivera representa el segundo nombramiento que realiza el gobernador Pedro Pierliusi para Educación que no logra pasar el cedazo del Senado. La primera fue Elba Aponte, cuyo nombramiento fue retirado ante la oposición que enfrentó.

A modo de reacción, el gobernador se limitó a agradecer a Rivera Rivera su disposición para ocupar el cargo.

“Mi más profundo agradecimiento a la Dra. Magaly Rivera Rivera por su disposición y compromiso con la educación de nuestros niños y niñas en Puerto Rico. Nuestro pueblo es bendecido por tener personas de su calibre dispuestas a contribuir a que tengamos un futuro mejor. ¡Gracias!”, escribió en Twitter.

Durante la consideración del nombramiento, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, señaló que Educación es una “institución que necesita urgentemente una transformación amplia y profunda”.

Comentó que, ante este reto, se necesita voluntad, sensibilidad y liderazgo para transformar el sistema educativo.

“Ninguna de esas características es atribuible a la nominada”, afirmó Santiago, al consignar su voto en contra de Rivera Rivera.

Sin embargo, el expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, la describió como “la persona idónea” para la agencia. No explicó las razones.

Pasó a comentar que rechazar el nombramiento ante el panorama que enfrenta Educación de cara al próximo año escolar convertiría al Senado “en parte del problema”, ya que es la segunda funcionaria que se rechaza.

Rivera Schatz dijo que podría no haber otra persona interesada en ocupar la secretaría de Educación.

“Negarle la oportunidad a la doctora me parece que no es lo correcto”, afirmó.

El portavoz del Partido Popular Democrático, Javier Aponte Dalmau, le respondió a los novoprogresistas que la educación es parte del plan de desarrollo de un país.

“Nosotros no podemos usar las artimañas, las presiones, de una administración que en los pasados cuatro años la educación no ha sido su mayor fortaleza”, sostuvo, al comentar que hay escuelas abandonadas y que no han sido remozadas tras los temblores pese a que han recibido fondos federales.

Señaló que en su vista de confirmación no pudo responder preguntas esenciales de los senadores. Habló, a modo de ejemplo, de las políticas que implementaría para resolver los problemas en Educación.

Por último, le dijo al gobernador Pierluisi: “Envíe un nombramiento de un académico y no nos envíe aquí el nombramiento de un político”.

Rivera Rivera obtuvo un informe negativo de la Comisión de Nombramientos, la cual preside también el líder del Senado, José Luis Dalmau.

El informe de la nominada secretaria de Educación establece que su “historial no compagina con lo que se espera de un designado para el Departamento que más fondos federales recibe. Quien ocupe dicha posición, debe como mínimo ser una persona con capacidad para negociar y con apertura al diálogo. En términos de la comunicación con el magisterio, la persona que lidere el Departamento debe ser empática con los mismos, respetarlos y entenderlos. La dirección de esta importante agencia en los momentos históricos que vive Puerto Rico, requiere de una persona con la capacidad para desarrollar un plan a corto, mediano y largo plazo en beneficio de las comunidades escolares, asunto que lamentablemente la designada no pudo demostrarle a la Comisión de Nombramientos en la vista de consideración”.

Añade el informe que “la designada no pudo tan siquiera expresarle a la Comisión la filosofía que ella llevaría al Departamento de ser confirmada, de hecho, si bien es cierto que ha estado mucho tiempo dentro del Departamento, su conocimiento sobre la estructura, la plantilla y los cambios que haría en la agencia, no fueron presentados”.

Rivera Rivera fue nominada el pasado 22 de abril. No pudo ocupar el nombramiento de manera interina, pues fue designada cuando la Legislatura estaba en sesión.

Su nombramiento levantó ronchas desde el mismo día de su designación, pues mantenía en las redes sociales un activismo a favor del Partido Nuevo Progresista, de Pierluisi y del exgobernador Ricardo Rosselló. Además, ocupa un cargo electo como legisladora municipal de Bayamón.

En términos profesionales, la designada estuvo por 30 años laborando en Educación. Tiene un doctorado en Administración Escolar, una maestría en Educación con Especialidad en Currículo de Español, una segunda maestría en Educación con Especialidad en Administración y Supervisión, y un bachillerato en Educación Secundaria. Su experiencia laboral, desde el 1984, incluye haber trabajado como directora regional, superintendente de escuelas estatal, superintendente auxiliar de escuelas, directora de escuelas y maestra de español de nivel intermedio.