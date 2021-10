La mayoría de la delegación del Senado del Partido Nuevo Progresista (PNP) condicionó este jueves su voto a favor del Plan de Ajuste de la Deuda a que se introduzcan tres enmiendas que aseguren que no haya de ninguna manera recorte a las pensiones de los jubilados del gobierno, informó el portavoz legislativo, Thomas Rivera Schatz.

Las enmiendas, que no han sido discutidas por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, ni consultadas con la Junta de Supervisión Fiscal, fueron divulgadas luego de que ocho de los 10 senadores de la Palma se reunieran con el gobernador Pedro Pierluisi en La Fortaleza.

Las enmiendas presentadas por Rivera Schatz fueron las siguientes: “La disposición que establece que de ordenarse o procederse con algún recorte la ley quedará sin vigencia. Eso evita, definitivamente y sin lugar a duda que haya recortes de pensión. Se elimina una parte que establece, que habla sobre congelaciones futuras (a las pensiones), verdad, se elimina esa parte, y se incluya la cláusula de separabilidad, que fue una enmienda que presentó el compañero (William) Villafañe”.

Esta última cláusula, según detalló, haría que si algún artículo de la ley que se cree, tras aprobarse el Proyecto de la Cámara 1003, es declarado inválido por la jueza federal que atienda la quiebra criolla, Laura Taylor Swain, o por algún otro juez, pues la ley en su totalidad quedaría sin efecto.

“Si declaran una en particular, la ley queda sin vigencia. De esa manera, ellos (la Junta de Supervisión Fiscal) no tendrían discreción para buscar algún subterfugio. El gobernador coincidió con nosotros y vamos ahora a hablar con el presidente del Senado. Él tiene cinco compañeros y compañeras que tienen iguales preocupaciones que nosotros. Si se logra eso, habría los votos. Si no se logra, no habría los votos y habría que seguir dialogando hasta que se encuentre una alternativa”, explicó Rivera Schatz.

Ese acuerdo se alcanzó entre ocho senadores que acudieron a la reunión. Estos fueron, además del portavoz penepé, Migdalia Padilla, Nitza Morán, Marissa Jiménez, Keren Riquelme, Carmelo Ríos, Gregorio Matía y William Villafañe.

Se ausentaron a la reunión los senadores Wanda Soto y Henry Neumann, quien se encuentran reunidos en la Comisión de Ética del Senado evaluando la querella contra el senador de Guayama, Albert Torres.

Las objeciones que tienen los senadores contra la medida legislativa se debe a las enmiendas sometidas el pasado domingo por la Junta de Supervisión Fiscal, que a juicio de Rivera Schatz elimina la certeza de que no ocurran recortes a las pensiones o que la Universidad de Puerto Rico reciba fondos del estado.

Dijo, a su llegada a La Fortaleza, que ceder a las propuestas de la Junta, sería como entregar “un cheque en blanco”.

“Lo que pasa es que el lenguaje que propone la Junta no garantiza eso. Hay gente que piensa que sí, de buena fe, pero yo a la Junta no le creo ni el Ava María”, precisó.

Ante el cambio a lo ya establecido con la Junta de Supervisión Fiscal, se le cuestionó al portavoz del PNP si ocurrió una discusión con los miembros de este ente para conocer si avalan estas tres enmiendas impulsadas. De inmediato, dijo que no.

“El lenguaje que estamos proponiendo, no choca con lo que los diversos actores en esta discusión perseguimos. No choca. Si la Junta prometió no recortar pensiones, pues, por qué habría que molestarle una disposición que dice que, si recorta una, se queda sin vigor la ley, es la pregunta que nos hacemos todos”, sostuvo.

Ríos, por su parte, informó que con los cambios que impulsan “estamos dispuestos, entonces, (a votar a favor de la medida), no tan solamente para salir de la Junta, sino proteger de la quiebra y proteger lo que siempre hemos dicho, que es la posición del gobernador y del PNP, cero recortes a las pensiones”.

Previo a la reunión, solo Ríos parecía favorecer las enmiendas introducidas por la Junta de Supervisión Fiscal.

Padilla había expresado que se abstendría. Sin embargo, tras la reunión del gobernador informó que la enmienda que establece que no habría congelaciones futuras a las pensiones podría llevarla a votar a favor de la medida.

Los senadores salieron de La Fortaleza rumba al Senado, donde la sesión comenzó a la 1:00 p.m. Rivera Schatz y Ríos se disponían a dialogar con Dalmau sobre la propuesta que alcanzaron durante la reunión con Pierluisi.

Primera Hora supo que lo delegación de senadores populares, en la que tampoco habían los votos necesarios para lograr aprobar la el proyecto de ley, se encontraba reunida en un caucus.