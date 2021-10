El gobernador Pedro Pierluisi se reúne en el mediodía de este jueves con los senadores del Partido Nuevo Progresista en un intento de conseguir los votos para lograr aprobar en el Senado el Plan de Ajuste de la Deuda, el cual incluye una emisión de bonos de $7,400.

Según afirmó el portavoz de la delegación a su llegada a La Fortaleza, Thomas Rivera Schatz, en la actualidad solo el portavoz alterno, Carmelo Ríos, está a favor de las enmiendas impulsadas el pasado domingo por los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. El resto de los legisladores duda sobre la buena fe de la medida.

PUBLICIDAD

Ríos trató de disipar la apreciación del líder senatorial.

“Hay más”, dijo al interrumpir a Rivera Schatz.

Pero, luego tanteó y dijo que “hay senadores y senadoras que están pensando responsablemente darle el voto a favor, pero veremos”.

La principal oposición de Rivera Schatz es que la propuesta de la Junta sería darle “un cheque en blanco”, que no da garantías a que no se recorten las pensiones de los jubilados del Gobierno o que lleguen los fondos a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Nosotros proponemos el lenguaje que aprobó el Senado. Eso es lo que proponemos. El lenguaje que aprobó el Senado, que tuvo más de dos terceras partes de los votos. Hay gente que cree que la versión que la Junta propuso es buena. Yo me pregunto: ¿Si es tan buena, por qué los maestros, los policías, la UPR, los municipios, los empleados públicos y privados, no están pidiéndome que los aprueben? Están pidiendo lo contrario. Es una cuestión de interpretación. Yo estoy seguro que todos los legisladores de todos los partidos quieren evitar recortes. ¿Qué todos queremos? Porque es en un buen negocio el recorte de la deuda. Todos queremos eso. Pero, el lenguaje que la Junta incluyó en la reunión del domingo es un cheque en blanco. Si la Junta se comprometió a no recortar pensiones, que ha sido la postura del PNP desde el principio, por qué tiene objeción en eliminar lenguaje que definitivamente les cierra toda la posibilidad a los recortes. Pues, porque quieren recortar y condena a los maestros y otros empleados públicos a la miseria”, expresó el expresidente de la Palma a preguntas de Primera Hora.

PUBLICIDAD

Rivera Schatz aludió a que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, también le ha expresado que en la delegación del Partido Popular Democrático hay preocupación con el lenguaje de la Junta. Por ello, insistió en retomar el lenguaje que se le introdujo al Proyecto de la Cámara 1003 en el Senado con cláusulas claras para evitar los recortes y conceder fondos a la UPR y los municipios.

“Si retomamos el lenguaje que aprobó el Senado, yo le voté a favor, o sea, yo le voté a favor a aquel lenguaje. Al de la Junta, o sea, yo no confío en la Junta, punto. Hay gente que quizás quiere votar a favor de eso, de buena fe, verdad, eso yo lo puedo entender. Pero, yo no confío en la Junta. Si vamos en confiar en quien desde el primer día quería quitar el bono, quitar la seguridad de empleo de los trabajadores privados, quitar derechos de convenio, cerrar la oficina de los ciegos, de los sordos, quitarle fondos a Educación Especial, a la UPR, a los municipios, si vamos a confiar en esa gente, pues, yo no. Yo no voy a confiar en ellos. Si volvemos al lenguaje original, que el gobernador y todo nosotros estábamos de acuerdo, pues por supuesto que sí. Pero, al parecer en la Cámara esa no es la actitud”, esbozó.

También dijo que “estoy convencido de que todos los legisladores de Cámara y Senado no quieren recorte a pensiones, creen que es bueno el recorte a la deuda y queremos proteger la UPR, los municipios y todas estas cosas. Lo que pasa es que el lenguaje que propone la Junta no garantiza eso. Hay gente que piensa que sí, de buena fe, pero yo a la Junta no le creo ni el Ava María”.

PUBLICIDAD

Pese a su insistencia, Rivera Schatz dijo que acudió a la cita del gobernador porque están abiertos al diálogo. Eso sí, dejó claro que en la delegación de dirige no se imponen reglas de caucus para exigir a los legisladores a que voten de cierta manera sobre un proyecto.

Aunque la reunión del gobernador fue citada para las 11:00 a.m. a las 12:30 a.m. solo habían llegado seis de los 10 senadores novoprogresistas. Estos eran Rivera Schatz, Ríos, Migdalia Padilla, Nitza Morán, William Villafañe y Gregorio Matías.

De estos legisladores, Padilla indicó que votaría abstenido y solo Ríos indicó que votaría a favor de la medida.

El Senado citó a la 1:00 p.m. para la sesión, en la que se buscaba llevar a votación la propuesta del Plan de Ajuste de la Deuda con los cambios propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal.