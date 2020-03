El senador Eduardo Bhatia Gautier y otros tres miembros de la delegación popular no asistirán a la sesión que convocó el Senado para esta tarde por entender que no se debe poner en riesgo al personal que labora en el Capitolio en medio del toque de queda y la emergencia decretada por el coronavirus.

“No le podemos pedir al País que se quede en su casa y nosotros no quedarnos en casa. Los votos necesarios para las medidas de emergencia los puedo consignar a través de métodos virtuales”, dijo Bhatia Gautier, portavoz de la minoría popular en el Senado.

El @SenadoPR NO debe convocar a los Senadores al Capitolio hoy. Que cada uno tome su decisión. Por el estado de emergencia se puede sesionar y tomar decisiones virtualmente usando tecnología como @zoom_us y que sea público.



Hagamos lo que le pedimos al país: #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/qZW7sIcRe4 — Eduardo Bhatia🇵🇷 (@eduardobhatia) March 24, 2020

La sesión del Senado está pautada para la 1:00 de la tarde de hoy y se espera que sean aprobadas varias medidas para enfrentar la emergencia del COVID-19. También se espera que se discuta la posible renuncia del senador Abel Nazario Quiñones, a su escaño legislativo, tras ser encontrado culpable este fin de semana de cargos de fraude en el foro federal.

PUBLICIDAD

Bhatia sostuvo que existe la tecnología para hacer una sesión a través de plataformas virtuales. “Si hay buena fe y la prensa y el público tienen acceso a mirar la sesión no veo porque exponer a empleados y personal del Capitolio al coronavirus. Esta mañana consulté con una epidemióloga y un emergenciólogo y ambos me pidieron encarecidamente que diera el ejemplo y no fueras”, sostuvo el portavoz de la delegación popular y expresidente del Senado en declaraciones telefónicas.

Dijo que además de él, no asistirán a la sesión los senadores del PPD Rossana López León, José Luis Dalmau, José Nadal Power y Miguel Pereira Castillo. Asistirán al hemiciclo los senadores Aníbal José Torres y Cirilo Tirado Rivera.

“Cada uno tomará su decisión. Vamos a estar representados por Aníbal José y Cirilo”, indicó Bhatia.