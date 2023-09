“La UIA (Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) exige respeto”. Así reaccionó el presidente del gremio, Luis de Jesús Rivera, a la determinación de la presidenta de la AAA, Doriel Pagán Crespo, de no presentarse a una reunión de mediación que se celebraría en el día de hoy en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), para dar paso a la negociación de un nuevo convenio colectivo entre las partes.

Los representantes de la UIA regresaron el viernes al DTRH para reanudar las conversaciones, luego que el proceso se detuviera el martes debido a un impasse. Pero ni la presidenta de la AAA ni ningún representante de la corporación pública se presentó. Las negociaciones del convenio colectivo ni siquiera han comenzado y el tranque estriba en las reglas de la negociación, en las que según explicó el líder sindical, el patrono exige como condición que la UIA se abstenga de celebrar manifestaciones, paros, hacer huelgas o declaraciones públicas, y el sindicato rechaza dichas condiciones.

En declaraciones escritas, Pagán indicó que la AAA no se presentó a la reunión porque “el acuerdo fue firmado el pasado miércoles, 30 de agosto; lo que procede es que la UIA firme el acuerdo para continuar el proceso. Acción que la UIA se ha negado a realizar. La AAA no tenía que comparecer hoy al DTRH. Ya estamos sometidos a la mediación. Negociar que nos vamos a sentar a dialogar es un capricho; ya la AAA actuó. Esperamos por la Unión”, sostuvo.

“Reiteramos nuestro compromiso de diálogo con la UIA para atender sus reclamos, tal y como ha ocurrido en las reuniones sostenidas en el DTRH en un sin número de ocasiones; la Autoridad continúa dispuesta y con apertura total a atender las inquietudes presentadas”, sostuvo Pagán Crespo.

“Cualquier manifestación, paralización de operaciones o protestas por parte de la UIA con relación a los asuntos que ya la Autoridad ha consentido mediar resulta académico e innecesario, pues ya existe un compromiso escrito entre las partes y que fue firmado por la AAA”, finiquitó.

Sin embargo, De Jesús Rivera sostuvo que el acuerdo al que se refiere Pagán es, precisamente, un acuerdo de reglas de negociación presentado por la AAA y que establece como condición que el sindicato renuncie a su derecho a la libertad de expresión.

“Una vez más, la AAA por medio de sus directivos le miente al pueblo de Puerto Rico. Nuestra unión no ha firmado ningún documento o acuerdo alguno con la AAA, contrario a lo que alega la ingeniera Doriel Pagán Crespo. La negociación colectiva se trata de las dos partes, donde las dos partes se escuchan y firman acuerdos, como lo son los convenios colectivos. No puede ser una imposición”, dijo.

Explicó que “la AAA nos hizo una propuesta donde ellos alegaban que nosotros no podíamos hacer manifestaciones, no podíamos hacer ningún tipo de expresión y eso es renunciar al derecho constitucional que tenemos de la libre expresión. Nosotros hemos actuado de buena fe. Estuvimos en el Departamento del Trabajo. Los ausentes allí fueron la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. La ingeniera Doriel (Pagán) puede ser muy buena ingeniera, pero parece que desconoce lo que son los aspectos de negociación colectiva y de transparencia. Tienen que actuar de buena fe. Y si ella dice que tiene buena fe y tiene apertura, ¿por qué no fue al Departamento del Trabajo?”, sostuvo.

El presidente de la UIA catalogó como una falta de respeto a la institución del DTRH la ausencia de la AAA a la reunión y fue más allá, al denunciar que aunque Pagán Crespo basa su reticencia a negociar en que tienen que haber garantías de que no se interrumpirán las operaciones de la AAA por manifestaciones laborales, en el día de hoy el patrono decretó una interrupción de labores.

“Quiero decirte que hoy, los unionados de la Autoridad de Acueductos, los que están en la calle, las brigadas, regresaron a su área de trabajo para expresar su indignación hacia la administración de la Autoridad de Acueductos. Nosotros no hemos decretado ninguna huelga. Pero sorpresivamente, la Autoridad de Acueductos cerró las oficinas centrales y despachó a todo el personal. Nosotros no sabemos el por qué. Esto se llama un ‘lock out’, donde el patrono coge control completo y nos saca afuera a los empleados”. Añadió que no recibieron ninguna explicación de porque la AAA le ordenó a los empleados que abandonaran las instalaciones.

De Jesús agreg’o que el personal unionado continuará laborando como de costumbre mientras se hacen gestiones en el DTRH para que la AAA regrese a la mesa. Incluso, en el día de hoy sometieron una estipulación sobre las reglas de negociación –que obviamente no incluye la exigencia de no realizar manifestaciones- que debe ser ratificada por la AAA, pero, “no descartamos la posibilidad de hacer paros, y hacer expresiones como lo estamos haciendo, y de lograr que la Autoridad de Acueductos se sienta con nosotros a dialogar.

Entre otras cosas, el sindicato reclama que se implante el salario mínimo actual de $9.50 por hora, ya que actualmente hay trabajadores unionados que devengan una compensación menor, y que se ajuste el pago de dietas a los empleados, de acuerdo al incremento en el costo de vida.