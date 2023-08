Las negociaciones de un nuevo convenio colectivo entre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Unión Independiente Auténtica de la AAA (UIA) se encuentran detenidas ante la exigencia de la corporación pública a que el sindicato renuncie a su derecho a hacer piquetes, huelgas y manifestaciones públicas para dar paso a las negociaciones.

En un comunicado de prensa, la presidenta de la AAA, Doriel Pagán sostuvo que tras llegar a acuerdos para dar paso a las negociaciones ante un mediador designado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la UIA decidió rechazar esos acuerdos. “Se estableció que, como parte de dicho Acuerdo, la UIA se comprometía a que mientras las partes estuvieran en el proceso de mediación, no se realizaría o incentivarían manifestaciones, paros o protestas contra la AAA, además de no paralizar las operaciones de la Autoridad. Detalle en el cual ambas partes estuvieron de acuerdo”, aseguró Pagán en declaraciones escritas.

Pagán sostuvo la “apertura de la Autoridad en continuar con las conversaciones entre las partes con o sin la figura del mediador. Ahora bien, ambas partes deben traer apertura y estar en la mejor disposición de servirle a nuestro Puerto Rico. Esto no puede ser un proceso unilateral en donde solo la AAA cede”, aseveró la presidenta ejecutiva. “Cualquier manifestación, paralización de operaciones o protestas por parte de la UIA con relación a los asuntos que ya la Autoridad ha consentido mediar resulta académico e innecesario pues ya existe un compromiso escrito entre las partes y que fue firmado por la AAA”, añade el comunicado, en el que se acusa al sindicato de abandonar las negociaciones y negarse a llegar a acuerdos.

No obstante, Luia de Jesús Rivera, presidente de la UIA, aseguró que en ningún momento ha consentido en renunciar a su derecho y el de la UIA a la libertad de expresión y que fue la AAA quien abandonó la mesa, cuando apenas se estaba intentando acordar las reglas de negociación. “La ingeniera Doriel Pagán le falta a la verdad. Ayer, (el martes) quien se levantó de la mesa, esto te lo pueden decir en el Departamento del Trabajo, fue la Autoridad de Acueductos (y Alcantarillados), que se negó a llegar a algún tipo de acuerdo. Quien se negó a firmar la estipulación ayer fue Doriel Pagán y la condicionó a que nosotros, la UIA, renunciara al derecho constitucional que le asiste de la libre expresión. Ella intentó o ha intentado coartar el derecho a la libre expresión y eso no se compra ni se vende. Yo con estas palabras te quiero decir que yo, a ese derecho constitucional que me asiste, no voy a renunciar para sentarme a negociar con ella las reglas de juego. Cuando te digo las reglas de juego, no hay ninguna propuesta en la mesa, lo que estamos poniendo es las reglas de la negociación, los días que nos vamos a reunir. Ella exigió que yo no podía hacer ningún tipo de manifestación, ningún tipo de expresión, ni a los medios, ni expresarme públicamente hasta que se concluyera o no concluyera una negociación. Yo, Luis de Jesús Rivera no estoy dispuesto a ceder ese derecho. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico se merece un respeto, se merece el derecho de conocer y saber. Esta señora le falta a la verdad”, afirmó De Jesús Rivera.

De Jesús Rivera añadió que desde el 2022 han intentado que la AAA se siente a negociar de buena fe, sin obtener respuesta. De hecho, el líder sindical presentó evidencia de que el 31 de marzo, la AAA les informó que no tenían interés en negociar un nuevo convenio colectivo y propuso la extensión del convenio vigente.

“Nosotros le habíamos exigido (a la AAA) que se sentara a negociar con nosotros. Desde el 2022 estamos pidiéndole, pidiéndole a Doriel que se siente a negociar ciertos artículos que nos interesan. Hicimos varias comunicaciones en ese aspecto. Ninguna de las comunicaciones fue contestada hasta llegar al DTRH y pedir que sea un árbitro o el Departamento que medie. Desde el 19 de mayo del 2023 nosotros le hicimos entrega a la AAA de los documentos. Son 11 cláusulas y anterior a eso, tenemos pendiente del año anterior unas cláusulas que quedaron pendientes en la mesa de negociación para concluir una estipulación. Y tampoco la AAA ha hecho ningún tipo de gestión”.

Añadió que, ante la Junta de Relaciones del Trabajo pesan cargos contra la AAA por negarse a negociar con el sindicato. “Aquí, quien abandonó la mesa de negociación fue la AAA, que no estaba dispuesta, porque nosotros entendimos y entendemos que fue una falta de respeto hacia nosotros hacer ese tipo de propuesta de no manifestación y ceder el derecho constitucional. Nosotros no hemos faltado respeto aquí a la mesa, a la ingeniera Doriel. Al contrario, le estamos exigiendo que nos respete y que retire esa propuesta dentro de esa estipulación”, sentenció De Jesús Rivera.

Se espera que las partes regresen a la mesa para seguir dándole forma a las reglas de negociación el viernes, sin embargo, De Jesús adelantó que no aceptarán renunciar a su derecho a la libre expresión para negociar un nuevo convenio colectivo y que en cualquier momento “estaremos manifestándonos, estaremos ejerciendo el derecho de la libre expresión, indicando diciendo la disposición que nosotros tenemos de negociar, pero no puede ser una imposición, tiene que ser por medio del Departamento del Trabajo y mediar un árbitro o una persona mediadora que pueda trabajar con este conflicto”.