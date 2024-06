El encuentro en persona entre los líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente, Jenniffer González, todavía no tiene una fecha.

González, quien resultó victoriosa en las pasadas primarias, informó que le está “dando espacio” al primer ejecutivo. Además, aludió a que ambos tienen la agenda cargada.

De hecho, González informó que la semana próxima viajará con su familia a la capital federal a cumplir responsabilidades como comisionada residente. Entre otras cosas, participará de la vista de status que se realizará el próximo 18 de junio en el Senado federal.

“Ahora mismo nosotros tenemos la vista de status en Washington. Yo tengo que darle el espacio al gobernador, él también tiene una agenda, yo también tengo una agenda como comisionada residente. Yo parto la semana que viene, es la primera vez que voy a viajar con los nenes, porque ya tienen las vacunas, así que ya puedo hacer eso, que era lo que me estaba limitando, a Washington. Así que sí, eso (la reunión) es algo que no tenemos una fecha. Pero, tanto el gobernador como yo hablamos de que eso va a ocurrir y que tenemos múltiples temas que discutir, no solamente en términos oficiales, sino en términos del partido. Ahora estamos esperando que haya el escrutinio, el proceso oficial que es el escrutinio, para yo poder asumir la presidencia del PNP en funciones, que todavía no la tengo. Así que una vez, no hay que ajorar mucho el espíritu, pero una vez termine ese escrutinio, pues yo me imagino que ya estaremos en disposición de tener esa reunión”, afirmó, durante una conferencia de prensa que realizó tras haberse citado con el candidato a comisionado residente del PNP, William Villafañe.

Jenniffer González y Pedro Pierluisi ( Ramon "Tonito" Zayas )

Asimismo, González señaló que tampoco se ha previsto cuándo ocurrirá el cambio de mando en el PNP. Expuso que primero deberá tener en su poder la certificación de que es la candidata oficial a la gobernación para que ocurra la transición.

No obstante, informó que “en los próximos días” se reunirá con el secretario de la Palma, Hiram Torres Montalvo, para conversar sobre las finanzas de la colectividad.

Enfatizó en que su interés es conseguir una sede permanente para el PNP.

“Como presidenta del PNP, quiero que el PNP tenga una sede oficial propia, no alquilada. Eso para mí es una prioridad”, sostuvo.