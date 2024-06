El gobernador Pedro Pierluisi no endosó expresamente a la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, pese a resultar derrotado en la contienda primarista por la candidatura a la reelección por la colectividad.

A preguntas de los medios de comunicación a tres días del evento primarista, Pierluisi se limitó a expresar que “la mejor manera” que apoya a su partido, incluyendo sus candidatos y candidatas, es “cumpliendo mi deber como gobernador” y “asegurándome que la economía sigue creciendo, que la obra se siga haciendo, que la justicia social se sigue trabajando y que seguimos adelantando nuestro ideal”.

PUBLICIDAD

“Eso habla más que cualquier otra cosa. En su momento, yo ejerceré mi derecho al voto y será público y todos lo verán, pero ese momento no es ahora”, dijo el mandatario luego de participar de una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan.

Ese mensaje, de continuar “su deber”, se lo ha remitido también a los jefes de agencia con quienes se ha reunido. Máxime, porque González Colón aseguró, durante su campaña política, que, de triunfar como gobernadora en las elecciones generales de noviembre, limpiaría la casa al no retener ninguno de estos funcionarios.

“Hasta ahora, ya me he reunido con casi todos los jefes de agencia. En esas reuniones, yo he recabado que es importante que mantengamos el paso, que no nos distraigamos por el asunto electoral, que sigamos cumpliendo nuestra misión. Somos profesionales, somos servidores públicos. Yo quiero irme con la satisfacción del deber cumplido. Ese es la mayor satisfacción que uno puede tener y eso es lo que le he dicho a todos los que me acompañan en la administración”, resaltó el primer ejecutivo.

“Es importante para todo el pueblo de Puerto Rico, que no nos distraigamos, que el gobierno siga siendo uno estable, con credibilidad y que sigamos viendo noticias como la de hoy. Eso es lo que voy a seguir fomentando el tiempo que me queda como gobernador”, añadió.

Pierluisi, además, anticipó que muchos de los actuales jefes de agencia podrían optar por insertarse en el sector privado una vez se culmine su término como mandatario, descartando también rumores de renuncias masivas.

“No debemos retrotraernos a lo que se dijo o lo que no se dijo antes de la primaria. Estamos ya en otro momento. Lo que yo estoy seguro que va a suceder, porque siempre es así, cuando hay un cambio de administración se evalúan a los jefes de agencia, algunos posiblemente se quedan, otros no. Estas personas, muchos, posiblemente quieren regresar al sector privado, pero lo que yo les estoy pidiendo es que cumplan su misión, cumplan su deber como profesionales que son, como servidores públicos que son, hasta el último día, el último minuto de esta administración”, reiteró.