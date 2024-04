El suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, renunció este viernes a su candidatura de cara a los comicios generales de 2024 bajo el Partido Popular Democrático (PPD), confirmó a Primera Hora el secretario general de la colectividad, Gerardo “Toñito” Cruz.

Sin embargo, hasta esta tarde la dimisión a la candidatura solo era verbal, por lo que el recurso legal que el PPD llevó al Tribunal de San Juan buscando la descertificación de Irizarry Pabón sigue vivo. Como candidato único certificado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Irizarry Pabón debe presentar al organismo electoral una declaración jurada renunciando a la candidatura del PPD por la Alcaldía de Ponce, según establece el Código Electoral.

“(El pleito) no es académico, porque lo que tenemos hasta ahora es un anuncio público de que el alcalde va a renunciar. La ley dice que la única manera que se atiende una renuncia de candidatura es por declaración jurada”, indicó temprano a Primera Hora el secretario general del PPD.

El secretario general del PPD, Gerardo "Toñito" Cruz. ( Carlos Rivera Giusti )

Cruz dijo que uno de los abogados de Irizarry Pabón le comunicó la renuncia, pero “tenemos que tener una declaración jurada”.

Se esperaba que, en horas de la tarde de hoy los abogados de ambas partes, en la querella incoada por el PPD contra Irizarry Pabón, se reunieran sobre el asunto.

Primera Hora procuró entrevistar al suspendido alcalde, pero no ha devuelto los mensajes.

El médico de profesión, que encara juicio por dos cargos graves que le imputa la Oficina del Fiscal Independiente (Opfei) por presionar a empleados municipales para que le pagaran un préstamo personal de $53 mil, no ha renunciado como ejecutivo municipal de la Ciudad Señoral y sigue como alcalde suspendido.

El secretario general del PPD sostuvo que, de declararse vacante, la colectividad tiene varios escenarios para escoger al sustitutito o sustituta a la candidatura.

Tanto la alcaldesa interina, Marlese Sifre, como el representante por el distrito de Ponce, Ángel “Tito” Fourquet, han expresado interés en la candidatura a la poltrona municipal.

La alcaldesa interina del municipio de Ponce, Marlese Sifre ( Carlos Rivera Giusti )

La candidatura vacante se podría cubrir en una primaria, una elección especial, asamblea de delegados o mediante decisión del comité municipal, pues el Código Electoral solo dice que el partido debe cubrir la vacante, pero no precisa cómo.

“Lo que siempre hemos dicho es que esto lo van a decidir los ponceños”, dijo Cruz. “Una gran cantidad de personas que estuvieron en reuniones anteriores preferiría una primaria dentro de la primaria estatal del 2 de junio, pero decisión final del comité municipal, decisión final de la Junta de Gobierno, hoy no se tiene. Para eso, tenemos que regresar a Ponce porque la decisión nos gustaría que saliera de Ponce”. Indicó, sin embargo, que no han establecido fecha para la reunión del liderato popular con el comité municipal ponceño.

El representante Ángel "Tito" Fourquet. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

Aunque, precisamente, este fin de semana el PPD celebra su convención anual en la Perla del Sur, el secretario general de la Pava indicó la decisión no se tomaría en el cónclave popular.

Cruz dijo que, si llegara a un acuerdo que evite una primaria o elección especial, “bienvenido también, pero si se decide una primaria, la atendemos también”.

Esperan por que se concrete

Otras voces dentro del PPD, como los alcaldes de Villalba, Luis Javier Hernández y el alcalde de Comerío, Josean Santiago, dijeron que la renuncia de Irizarry Pabón era de esperarse.

“Estoy seguro que el trabajo municipal lo continuará realizando como hasta ahora de forma positiva la alcaldesa interina Marlese Sifre. En cuanto al trabajo político, comenzará un proceso justo y democrático en el que se decidirá quién asumirá la responsabilidad de tomar las riendas de PPD sólido en la Ciudad Señorial”, indicó el alcalde Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes.

Luis Javier Hernandez, alcalde de Villalba ( Suministrada )

El alcalde de Comerío, por su parte, le hizo un llamado al representante Fourquet a evitar una primaria, a que se mantenga como candidato a la reelección por el distrito de Ponce y, de paso, a Sifre para buscar la alcaldía.

“Intentaré llevarle el mensaje (a Fourquet). En estas cosas uno no solamente tiene que medirlo en función de sus aspiraciones personales, uno tiene que pensar en el colectivo, qué es lo que conviene, que todos podamos ser parte de un triunfo. Él ha hecho un buen trabajo como legislador y apenas está camino al cuarto año. No veo razón para no evitar una primaria en un momento tan cerca del proceso de cierre candidaturas. Creo que resolvemos todos y nos enfocamos en lo que tenemos que hacer que es ganar la elección en noviembre”, sostuvo el alcalde comerieño.

El alcalde de Comerío, José A. “Josian” Santiago ( Xavier J. Araújo Berríos )

Ayer, jueves, el juez superior Daniel López González le encontró causa para juicio por violación al Artículo 251 del Código Electoral (enriquecimiento injustificado) y el Artículo 4.2B de la Ley de Ética Gubernamental, que establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

Estos dos cargos aplican a los pagos de empleados que se emitieron entre abril de 2021 a septiembre de 2021, según los testimonios de los exempleados municipales Oscar Nazario y Jorge Mercado Santiago. El juez desestimó otros dos cargos por alegados pagos de otro exempleado en abril de 2022.

El presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, expresó en declaraciones escritas que Irizarry Pabón había tomado la l determinación correcta para él y para el PPD”, ya que “de esta forma podrá concentrarse en su defensa y permite que como institución nos enfoquemos en trabajar unidos para ganar en noviembre”.

“Para eso, en los próximos días anunciaremos el inicio del proceso de sustitución de acuerdo al calendario electoral. Confiamos en que luego de todo este proceso, el PPD en Ponce continuará trabajando unido. Reiteramos nuestro deseo de que el proceso que enfrentará el Dr. Irizarry Pabón sea uno de justicia”, agregó.

Por su parte, la comisionada del PPD, Karla Angleró, indicó en entrevista radial que falta que Irizarry Pabón presente la renuncia mediante una declaración jurada para poder encaminar un proceso para seleccionar a la persona que representará a la Pava como candidato a alcalde en Ponce.

Agregó que espera que “en las próximas horas” llegue la declaración jurada que tiene que suministrar a la CEE para encaminar el proceso para llenar la vacante. Informó que se prevé que se realicen unas primarias para seleccionar al candidato oficial de la PPD en Ponce.

“El interés del presidente del PPD es que sea un evento abierto a todos los populares. Se había vislumbrado que sea en la misma fecha de las primarias del 2 de junio”, anticipó al exponer que, próximamente, podrían dar detalles más específicos del proceso.