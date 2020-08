Después de una jornada caótica ayer, las instalaciones y operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) iniciaron la mañana de hoy en una calma incierta, ante el desenlace que tendrán las primarias que se suspendieron ayer por el atraso en la entrega de las papeletas.

Tras la suspensión, todavía en la mañana de hoy no había reiniciado la confección de los maletines que quedaron sin ser preparados ayer.

Se suponía que el coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey, estuviera ajetreado con el proceso de escrutinio, pero amaneció prácticamente desierto.

A media mañana solo había un puñado de funcionarios y policías que custodiaban las “jaulas” con los maletines del voto adelantado, encamado y de confinados.

Frente a la entrada lateral del Coliseo, una docena de camiones estaban estacionados y sus choferes permanecían sentados en una sombra esperando por instrucciones para descargar los maletines con los votos que se llegaron a emitir ayer en los centros de votación que sí recibieron las papeletas.

“Estoy aquí parado desde las 5:00 de la mañana”, indicó Virgilio Tirado, uno de los camioneros, que cargó maletines con votos emitidos en el precinto 3. “Ese material durmió en el cuartel de Río Piedras”.

“Lo llevamos allá y lo recogimos hoy”, agregó Tirado, quien dijo que no tenía claro cuándo descargarían los maletines. “Aquí esperamos”.

Por su parte, el camionero Antonio Figueroa había recogido a las 5:00 a.m. los maletines con votos en el municipio de Morovis.

“Ahora a esperar otro rato más”, dijo entre Risas.

Otra fila de camiones se formaba en el estacionamiento del estadio Hiram Bithorn, en el mismo complejo deportivo sanjuanero.

Figueroa y Tirado fueron de los que esperaron hasta altas horas de la noche para transportar maletines para que estuvieran listos para el domingo.

Tirado dijo que vio cómo todavía después de las 11:00 p.m. seguían llegando papeletas al Centro de Operaciones de la CEE para que se confeccionaran los maletines.

Destacó que ha realizado el mismo trabajo en cuatro elecciones y siempre el proceso se terminaba el día antes de la votación.

“Los llevábamos al cuartel por la noche y al otro día por la madrugada se llevaba a los colegios. Estas vez la carga fue más lenta. Cargamos como a las 12:00 de la noche del sábado”, relató Tirado, quien indicó que desde la noche del sábado ya se anticipaba el atraso que resultó en un caos durante la primaria.

“Sí, ya se veía que esto estaba bien lento”, expuso Tirado, quien fue movilizado a la CEE para cargar a las 8:00 p.m., pero no fue hasta después de las 11:00 p.m. que comenzó el proceso. “A esa hora todavía estaban llegando papeletas (para hacer los maletines). Había una guagua alquilada que llegó con papeletas”.

Edwin Mundo se mantiene vigilante

Poco después, a eso de las 10:00 a.m. llegó el coordinador electoral de la campañana de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, planteando preocupación con la pureza de la seguridad de los votos emitidos.

“Están llegando camiones al coliseo, pero nos preocupa porque el acuerdo era que llegaran aquí, pero ahora están llegando unos allá a Operaciones Electorales (de la Comisión Estatal de Elecciones)”, dijo Mundo.

Agregó que “estoy ahora mismo en el coliseo, organizando a mi gente porque no quiero que mezclen las papeletas en las que se votaron, con las que no se votó”.

“Si las mezclan, después pueden decir que hay que hacer una nueva elección y no quiero caer en ese pesca’o, que nos digan ahora que hay que hacer nueva elección, porque ya hay un montón de controversias resueltas y no hay por qué virar para atrás”, abundó.

Señaló que tiene “alrededor de 20 personas en el coliseo para vigilar los camiones que llegaron aquí con las papeletas en que se votó y otro grupo en la comisión, para asegurarme que se vigile también los maletines”.

“Los maletines están preparados hasta Río Grande, falta Loíza, Canóvanas y Trujillo Alto por prepararse los maletines. Por eso, no veo razón de por qué pararon la elección a la 1:00 p.m., porque esos eran los más cerca y los más fáciles de distribuir. Igual, que no veo porque paralizaron los de Ponce porque ya estaban allí. Todos los maletines que estaban en el cuartel, están regresando ahora. Aquí, en el coliseo hay 10 o 12 camiones, y en Operaciones Electorales también hay otros camiones. Yo no sé cuáles son cuáles. La instrucción es que llegaran aquí, y aquí se iba a ver todo, ahora hay que ver qué hay en cada lado. No sé por qué se dividieron porque no fui notificado”, afirmó.