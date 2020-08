El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi Urrutia, elevó el recurso de revisión electoral a la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“Está en proceso de radicarse, tan pronto lo tenga ponchado lo voy a circular. Es un recurso de certificación, para pedir al Supremo que atienda la controversia sin tener que pasar por el Tribunal de Primera Instancia”, comentó más temprano uno de los abogados que representa a Pierluisi Urrutia, Carlos Sagardía Abreu.

En la noche de ayer, Pierluisi Urrutia presentó, por medio de sus abogados, un recurso legal en el que pide que “se deje sin efecto” la paralización del conteo y transmisión de resultados del proceso electoral.

“La suspensión o paralización del conteo y transmisión de resultados del proceso electoral, sin autoridad para ello, y en prejuicio de los electores, constituye un acto ilegal y antidemocrático cuyos efectos este honorable tribunal viene obligado a evitar sin dilación alguna”, plantea el recurso que también suscriben los abogados Vanessa Santo Domingo Cruz y Walter S. Pierluisi González.

El representante de Pierluisi ante la CEE, Edwin Mundo, indicó que las contiendas para posiciones electorales, cuyos resultados son finales, se deben divulgar, como es el caso de la alcaldía de San Juan, la alcaldía de Arecibo, Aguadilla, la posición de representante por los distritos de San Juan, la posición de senador por el distrito de Bayamón, así como el distrito de Arecibo, entre otras. “Esos resultados ya están completos; es cuestión de divulgar, que es lo que ellos ilegalmente están reteniendo y nosotros, por eso, acudimos al tribunal para que el tribunal le ordene divulgar esos resultados”, planteó Mundo.

Las primarias, pautadas para ayer, fueron canceladas por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) luego de que la agencia no pudo distribuir a tiempo las papeletas a los colegios de votación. No obstante, hubo precintos que sí culminaron los comicios, como los precintos de San Juan. Tras la elección, varios resultados se han filtrado en redes sociales, aunque la CEE pidió que no se imprimieran los resultados.

La decisión de detener el proceso electoral fue tomada por recomendación de los presidentes del PNP, Thomas Rivera Schatz y del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, pero no fue consultada con los candidatos primaristas.

Lee el recurso legal: