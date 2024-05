“Somos más y no tenemos miedo” fue la consigna que se repitió una y otra vez en el cierre de campaña primarista de Pedro Pierluisi, quien busca revalidar como precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en una candente contienda interna en la que es retado por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

A una semana de las elecciones primaristas -que se efectuarán el próximo domingo, 2 de junio- el gobernador y presidente del PNP aprovechó para congregar a sus seguidores en un área del estacionamiento del estadio Hiram Bithorn, en Hato Rey, una actividad en la que fue respaldado por el renunciante gobernador Ricardo Rosselló, quien llegó al evento acompañado por su esposa Beatriz Rosselló y sus hijos Claudia Beatriz y Pedro Javier.

Este sería el primer evento público en el que Rosselló reaparece de manera presencial para apoyar a Pierluisi, luego que presentara su dimisión en 2019 tras tensas protestas después que se publicaran las 889 páginas del polémico chat de Telegram entre él y 11 allegados. Los mensajes vertían comentarios homofóbicos, misóginos e insultantes y se discutía política pública y partidista.

Un animado Pierluisi enfocó su mensaje a enaltecer el poder del voto que proviene “del corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista”.

“Llevamos tres años y cinco meses en la administración del PNP que yo dirijo. Hemos tenido muchos retos, pero también muchos logros. Puerto Rico está echando pa’ lante, pero algunos se olvidan de dónde venimos. Venimos de una quiebra del gobierno, venimos de una devastación de (huracán) María y una reconstrucción paralizada y venimos de una pandemia. Pero hemos estado echando el resto y la pregunta que se tiene que hacer todo el PNP que vaya a votar en una semana en esa primaria es: ¿continuamos o nos detenemos? De eso se trata esta primaria”, puntualizó Pierluisi al agregar que “algunos critican... pero es fácil criticar porque con la boca es un mamey”.

Según cifras otorgadas por el equipo de operaciones de campo del cierre de campaña, la asistencia al evento alcanzó 15,000 personas, aunque este medio no vio el espacio lleno en su totalidad.

Mientras, uno de los momentos más concurrido frente a la tarima principal fue cuando hizo su aparición Rosselló, quien lanzó besos a los presentes y bailó la icónica Macarena que hizo famoso a su padre, el exgobernador Pedro Rosselló.

“Yo nunca me he ido y siempre estaré con el pueblo de Puerto Rico y la estadidad... hermanos y hermanas no saben lo mucho que significa para mí, mis hijos, mi esposa y mi familia estar aquí con ustedes apoyando a un gran gobernador que continuará haciendo la obra. Yo sé que hay quien se preguntará por qué aquí y por qué ahora. Yo sé que hay opositores que se preocupan y se preguntan la razón”, dijo Rosselló a un eufórico público progresista que lo recibió con fogosos vítores y aplausos.

Posteriormente, aprovechó su turno al micrófono para destacar las gestiones de la llamada delegación extendida, un grupo de personas reclutadas para promover la anexión de Puerto Rico en los estados de Estados Unidos. Entre sus elogios a Pierluisi mencionó “tres años de desarrollo y crecimiento económico por primera vez en este milenio”.

El precandidato a comisionado en Washington, William Villafañe -que se mide en la contienda primarista interna de la Palma con Elmer Román-, pidió un voto de confianza a sus correligionarios para llegar al Congreso y unirse a los esfuerzos para “acabar con la colonia y convertir a Puerto Rico en el estado 51″. Prometió abogar en la capital federal por la igualdad de derechos en temas como salud y educación.

Cabe señalar que en el cierre - donde no faltaron carteles con la frase “voto perdido” que hizo famosa la ganadora del reality show “La Casa de Los Famosos”, Maripily Rivera-, hubo una considerable asistencia de servidores públicos de las diversas agencias gubernamentales. Los asistentes vestían camisetas avalando la candidatura de Pierluisi y portaban banderines con su foto y la frase “cuatro años más”.

Los empleados de gobierno se dividieron en diversas carpas rotuladas con el nombre de la dependencia para la que laboran y que incluían personal del Departamento de Educación, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Departamento de la Familia, Departamento de Agricultura, Departamento de Corrección y Rehabilitación, Bomberos, Comisión de Juegos, Retiro, Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), entre otras.

Entre los jefes de agencia que llegaron al agasajo-en el que participaron grupos musicales como Algarete, Joseph Fonseca y Limite-21- se encontraron los titulares de Salud (Carlos Mellado), Agricultura (Ramón “Pirul” González), Familia (Ciení Rodríguez), Recursos Naturales (Anaís Rodríguez), Autoridad de Carreteras (Edwin González) y Departamento de Asuntos del Consumidor, DACO (Lisoannette González).

El equipo de trabajo de la comisionada residente informó en días recientes que anunciarían a inicios de esta semana los detalles del cierre de campaña de la precandidata a la gobernación. Se adelantó que no será un cierre tradicional.

Posterior a la clausura de campaña de Pierluisi, este y su equipo continuarían los “rallies”, informó Edwin Mundo, director de campaña del precandidato. Mientras, el sábado 1 de junio, previo a la elección (primarista), el gobernador va a visitar todos los distritos senatoriales para revisar sus tropas electorales.

El PNP cuenta con casi 1,365 líderes de unidad electoral y 10,000 líderes de barrio en toda la Isla. “Ese es el mismo equipo que logró que Pierluisi tenga una ventaja en proporción de 75% a 25% contra su contendiente en las solicitudes del voto adelantado”, afirmó Mundo esta semana.