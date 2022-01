Marigdalia Ramírez Fort es una figura desconocida en los círculos políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP), pero la oncóloga asegura ser “una penepé genuina” y que respalda el programa de gobierno de la colectividad, así como sus pilares fundamentales.

La joven de 37 años, que tiene varios post grados en medicina y se define como científica, ha vivido en Estados Unidos por motivos de estudios, pero asegura que siempre se ha mantenido “yendo y viniendo”.

“Mi familia lleva cinco generaciones en Guaynabo, Nací aquí, me crié en Guaynabo, me crió mi abuela, quien era la que preparaba los discursos del alcalde O’Neill”, dijo en un español mezclado con algunas palabras en inglés.

Relató que después de vivir un tiempo en Estados Unidos, en 2007, regresó a Puerto Rico para estudiar en la Escuela de Medicina de Ponce. En 2018, volvió a Estados Unidos y completó su internado en radiología oncológica en la Universidad de Carolina del Sur. También dijo que ha hecho varios post grados en universidades en Nueva Jersey, Pennsilvania, Nueva York y Texas. En 2020 regresó a Guaynabo, donde ha establecido una corporación denominada BioFort.

“Soy científica estoy envuelta en investigaciones y desarrollo de tecnología propietaria relacionada a la biodefensa nacional y mundial”, relató para agregar que trabaja en el desarrollo de una patente de investigación sobre biodefensa y virología.

“Veo pacientes, pero no ejerzo (la medicina) de manera primaria. Estoy concentrada en la investigación de mi patente. Esas investigaciones están bien relacionadas a la pandemia”, sostuvo.

Dijo que no tiene contratos con el gobierno. “Todo lo que es mi corporación ha sido con mis ahorros, gestiones propias. Hemos sido mi mamá y yo”, expresó.

-¿Qué la mueve entrar a la política?

“Lo que me mueve es el mejoramiento de mi pueblo y el tratar de restaurar el orgullo que siempre fue de mi pueblo de Guaynabo”, sostuvo.

-¿Qué le ofrece a los guaynabeños?

“Lo que yo tengo para ofrecerles es que yo me fui para estudiar y desarrollarme como profesional científica y en vez de quedarme, volví para traer esos conocimientos a mi pueblo”, indicó la candidata, quien dijo que su maquinaria va a ser “el pueblo, mis compueblanos”.

Puntualizó que con sus recursos Guaynabo debería tener “el mejor sistema educativo público, el mejor programa de salud y no podemos dejar fuera nuestra seguridad”.

“No nos podemos olvidar de la importancia de nuestra seguridad, mi abuelo fue guardaespaldas de Luis Muñoz Marín y fue uno de los primeros policías de Guaynabo. En su vejez, los policías deben contar con un retiro”, indicó la oncóloga, quien considera que “el problema principal que hay que arreglar es el mal funcionamiento que hemos tenido en años recientes en el pueblo con los últimos líderes que hemos tenido”.

“Estamos en una situación que muchos nos sentimos desgraciados, que hemos perdido, hemos sentido un tipo de humillación con lo que ha pasado, hay vergüenza ajena. Tenemos que reenfocarnos en lo bueno que hizo O’Neill por Guaynabo”, expresó.

Dijo que no cuenta con equipo de campaña ni donaciones. “Ahora mismo no he tenido gastos, lo estoy haciendo con mi mamá. Estoy tratando de reunirme con los líderes de barrio, pero las listas no son de dominio público. Solo he podido contactarme con uno. Me dijeron que ellos ya se han reunido con todos los candidatos y que podía contestar preguntas la semana que viene”, expresó.

La candidata sostuvo que tampoco conoce a sus rivales en la contienda. “No he estado envuelta en la política de esa manera, lo mío ha sido la medicina, desarrollando trabajo misionario, dando servicios médicos gratuitos… Algo que me preocupara es que ahora mismo hay un brote de coronavirus, que tengo que ir por los barrios, y es un riesgo porque nos podemos contagiar aun usando mascarillas”, acentuó la doctora, quien entiende que la elección especial debería posponerse para finales de enero, “para poder ir a los barrios de una forma más segura”.

Aunque dijo que las palabras en español le salen “un poquito dobladitas”, no se siente en desventaja por el idioma. “Me hago entender y el inglés me ayuda porque está más elevado que los otros candidatos. Esta es una elección del PNP y el inglés es necesario para comunicarnos con el gobierno federal. Me puedo comunicar bien con la gente, pero al fin del día somos americanos, hay que enseñar más inglés en las escuelas, si quieren solicitar becas y aplicar a las universidades”, sostuvo.

Es soltera y no tiene hijos. “Tengo tres perritos, Montecarlo, Milano y Zurich. Fui a comprar un Biewer Terrier y llegué con tres. Son tres hermanos”, expresó la candidata más joven de la contienda guaynabeña.